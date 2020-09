Cuatro bancadas parlamentarias, UPP, Frente Amplio, Podemos y Frepap, promueven la censura de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, luego de que culminaran las jornadas de la interpelación. Otras bancadas, el Partido Morado, Somos Perú y APP, han rechazado sumarse a la censura, y otras dos, Acción Popular y Fuerza Popular, tomarán una decisión en las próximas horas.

Interpelación y censura son inherentes a la función legislativa. No obstante, el análisis no puede reducirse al ángulo legal. Habría que recordar que estas medidas implican una forma de control político que debe ejercerse con coherencia, lo que no sucede en este caso.

Es cierto que el MEF ha cometido errores especialmente de omisión que incidieron en la pérdida de medios de vida de una parte de la población o evitaron que estos se recuperen. No obstante, los pliegos interpelatorios de 82 preguntas en total se refieren a actividades que exceden las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En la cabeza de la ministra del sector se juzga críticamente la política general del Gobierno a pocas semanas de que el mismo Congreso aprobara con una alta votación la confianza al gabinete que preside Walter Martos y que integra Alva. Por esa razón, la propuesta de censura forma parte del ciclo de tensión entre ambos poderes.

El debate de la interpelación ha mostrado los límites de ambos lados. Las intervenciones de las bancadas parlamentarias fueron deslucidas, violentas y sin argumentos, con registros tragicómicos que evidencian la intención de usar la crisis con propósitos electorales, lo que es deleznable.

En el debate, la titular del MEF abandonó anteriores posturas; fue, probablemente, una estrategia para satisfacer en algo los ánimos críticos. Por ejemplo, aceptó la posibilidad de que los afiliados a la ONP que no aportaron 20 años reciban una pensión. Sus palabras –"siempre es posible hacer ajustes"– resumen una voluntad de cambio que debió estar presente hace algunas semanas. La ministra también reconoció las fallas en la entrega de los bonos.

A pesar del encono, existe espacio para un acuerdo que permita satisfacer expectativas con realismo y coherencia, como ha sucedido en otros países. Lo más importante son las alternativas y los grupos que pugnan por la censura no señalan en qué consisten ellas. En cambio, han desairado la propuesta del Gobierno para encarar el problema de la ONP, un caso típico de crítica sin alternativa y sin compromiso, y omiten una posición clara sobre las medidas más importantes de la reactivación.