La vitrina

La abundancia de interpelaciones en estos tiempos está funcionando como una vitrina para la ignorancia de algunos congresistas. No todos los parlamentarios pueden ser calificados así, pero con unos cuantos dedicados a exhibir sin pudor sus limitaciones, el Congreso entero sufre, y avanza en su descrédito.

Nadie espera debates académicos en el Congreso, aunque no estaría mal que hubiera uno que otro. Con lo que se llama un dorado término medio, ubicado entre la sapiencia y la estulticia, las cosas podrían avanzar. Nunca hubo genialidad en nuestros congresos, pero sí preponderancia del sentido común para los temas en discusión, y recato en la evaluación de la opinión propia.

El político de ínfimo nivel siempre existió, pero su abundancia es un producto de estos tiempos. Quizás la explicación más clara está en la escasez de partidos cabales y en la proliferación de partidos comerciales. Ambos fenómenos funcionan como una selección al revés, antes y después de las elecciones.

Las habilidades para hacerse poner en una lista y ganar una elección hoy son muy diferentes de las necesarias para una actuación en el Congreso. Tener un partido serio al lado ayuda mucho a controlar las limitaciones personales, y no tenerlo a menudo equivale a moverse a ciegas, por no decir a tontas y a locas.

Sin ayuda profesional, no hay manera de alcanzar una mínima solvencia intelectual. Los asesores contratados serán vivas réplicas de quien los contrata. Confiarse a la espontaneidad no hará sino empeorar las cosas. Incapaz de expresar algo razonable, el o la congresista optará por decir barbaridades, que siempre atraen publicidad.

El político ignorante y ávido de titulares termina siendo un mal menor si lo comparamos con la actuación de los partidos comerciales, que es donde se vienen organizando, con estratégica discreción, algunos de los más serios despropósitos de este Congreso. Muchos oradores que nos crispan no son sino sus voceros.

Como el sistema político y electoral no ha cambiado lo suficiente, al país no le queda sino apretar los dientes y prepararse para una versión renovada de lo mismo que venimos viendo desde comienzos de año. Las invitaciones a votar mejor la próxima vez no parecen algo que tendrá efecto. En todo caso, esperamos equivocarnos.