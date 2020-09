Y el corazón, ¿quién lo cura?

En las últimas dos semanas el coronavirus me arrancó a tres personas queridas. Pasados seis meses, desde el inicio de la pandemia en el país, tuve la falsa ilusión de que esta enfermedad no tocaría a mi entorno más cercano. Todos los días leía en mis redes sociales terribles noticias sobre pérdidas de padres, hermanos, tíos, abuelos, esposos y amigos de mis contactos. Y, aunque lamentaba sus pérdidas, agradecía −con todo mi corazón− que no fueran los míos.

Pero mi familia no se libró de esta pesadilla, en cuestión de días perdí a un tío, una tía y una prima. En los tres casos fue rápido, tanto que no hemos tenido tiempo aún de procesarlo. Impotencia, dolor, angustia, desesperación, culpa y rabia es lo que vivimos porque a la tristeza de la pérdida se suman las terribles circunstancias del momento. Se van solos, sin despedida, sin que podamos abrazarnos para intentar consolarnos.

Pero hay, para mí, una situación que hace todo más cruel, si eso fuera posible. Y es esa ingratitud que a veces tenemos con los que amamos, la postergación de esa llamada, de ese saludo, de la visita que uno deja para después, sin pensar que ese después ya no llegará. Me arrepiento de no haber estado más cerca, de no haberles dicho y demostrado más lo importante que eran. Me ganó la vida, el trabajo, el cansancio y pensar que “ya habrá tiempo”. Y no, no hubo más.

Me quedo con los recuerdos, con las fotografías que ahora reviso para repasar mi memoria. Pienso, con cierto pánico, qué más nos espera y me pregunto: cuando todo esto termine, ¿cómo y quién nos curará el corazón?