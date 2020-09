En lo que representa un verdadero acontecimiento para la historia del periodismo, los profesores Leopoldo Bernucci y Ana Varela Tafur han rescatado del injusto olvido los periódicos La Sanción y La Felpa, que fundó en Iquitos, dirigió y financió con su propio peculio el limeño Benjamín Saldaña Rocca (1861-1912).

En la capital loretana se enteró de las prácticas criminales de los capateces de la empresa cauchera Peruvian Amazon Company, de capitales británicos pero dirigida por el millonario Julio César Arana. Saldaña recogió testimonios que acreditaban que los indígenas amazónicos, especialmente los huitoto del Putumayo, eran secuestrados, torturados y asesinados en los centros de explotación de caucho, en 1907. El periodista dedicó La Sanción y La Felpa a la exposición de las atrocidades en agravio de los pueblos indígenas. En respuesta, el adinerado Arana compró jueces, fiscales, congresistas, gobernadores y prefectos para que no movieran un dedo, y al mismo tiempo pagó a periodistas y diarios loretanos y limeños para difamar y silenciar a Saldaña.

Como se recomienda en este tipo de situaciones, Benjamín Saldaña prosiguió develando los crímenes de Arana y sus secuaces, publicando incluso testimonios de testigos oculares, cuyas versiones recogía con la presencia de un notario público para darle legalidad a las manifestaciones. Como puede apreciarse en el libro de Bernucci y Tafur, Benjamín Saldaña Rocca: prensa y denuncia en la Amazonía cauchera (Pakarina Ediciones, Lima, 2020), el periodista, un veterano de la Guerra con Chile devenido en reportero y director de sus propios periódicos, apeló también a la sátira, a la caricatura y a la poesía para informar sobre la masacre de indígenas en las entrañas de la selva peruana.

Y aunque en 1908 tuvo que abandonar Iquitos y recalar en Cerro de Pasco, donde fundó otros periódicos, su trabajo no fue inútil. En 2004, la profesora Anya Schiffrin lo reconoció en el libro Global Muckraking: 100 Years of Investigative Journalism from Around the World (100 años de periodismo de investigación en el mundo), en el que recuerda que el gobierno británico envió al cónsul Roger Casement para comprobar lo informado por Saldaña. Justamente, Saldaña y Casement son protagonistas de la novela de ficción de Mario Vargas Llosa El sueño del celta (2010). Pero lo que hizo Benjamín Saldaña fue exponer la verdad, nada más que la verdad.