Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y persona de rasgos andinos, debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia. Martha Chávez sobre Vicente Zeballos.

Por actitudes como esa, un diminuto e invisible virus nos puede golpear. Martín Vizcarra sobre Martha Chávez.

Oiga, Martín Vizcarra, no pretenda usarme de cortina de humo ni etiquetarme de ‘racista’. Yo no creo en la supremacía de ninguna raza. Los racistas son quienes desdeñan una plaza vacante en Bolivia y prefieren forzar un cupo en EEUU abusando de su poder y despilfarrando recursos. Martha Chávez.

¿Pueden creer que en pleno siglo XXI un político que representa a los peruanos tenga esas declaraciones? Es realmente inaceptable. El virus trata a todos los seres por igual. El virus actúa mejor que algunos congresistas que hacen distingo a las personas. Martín Vizcarra.

Fuerza Popular no comparte las expresiones de la congresista Martha Chávez que están siendo interpretadas como racistas o discriminatorias. Esperamos que ella pueda explicar sus declaraciones. Fuerza Popular.

Yo no soy responsable de las ‘interpretaciones’ que los enemigos del fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones. Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora, es que no me llegaron a conocer ni me interesa que lo hagan. Martha Chávez a Fuerza Popular.

Un congreso todavía peor, quizá, que el anterior. Julio Arbizu.

También sé, por boca de Vizcarra, que la Sra. Fujimori lo invitó a su plancha; incluso, ella fue mucho más concreta en su propuesta. Mercedes Aráoz.

No vamos a permitir que siete magistrados, elegidos a dedo, definan la vida o muerte de millones de peruanos que sufren las malas decisiones de este gobierno. José Luna Morales sobre el reparto del fondo inexistente de la ONP.

El tesoro público no es un barril sin fondo. Martin Vizcarra al congreso.

La comisión de fiscalización está integrada por un par de delincuentes que han sido sentenciados. Richard Swing.

Fui una perseguida política en el Perú, al final me absolvieron, jamás recibí un dólar, por eso la propuesta para regresar a la política en la elección de abril la estoy evaluando. Laura Bozzo.

