El celo por el nombramiento de Vicente Zeballos a la OEA está propiciando una interpelación al canciller. El tema que asoma es quién debe ser nombrado embajador y quién no. La posición de los más preocupados hasta ahora está cantada: para ellos no es claro quién debe ser un embajador político, pero Zeballos no.

Frente a los temores de estos parlamentarios cabría señalar que el Perú ha tenido muy buenos embajadores políticos, que han tenido actuaciones en momentos decisivos. Indicio de que estos nombramientos (la norma es 20% del total) son importantes para la política exterior del país, y no meros caprichos del poder.

Un congresista AP ha presentado un proyecto que pide “competencia”, dominio de las materias, y nombramiento democrático y transparente”. No se explica en qué consiste todo esto, y se propone reducir el porcentaje a la mitad. Nombrar a un político a una embajada implica un riesgo, pero el proyecto está creando un problema donde no lo hay.

Los embajadores políticos, como los diplomáticos, pueden ser retirados del cargo. Pero a la lista histórica de los nombramientos presidenciales no le faltan ejemplos ilustres. Pues la política exterior es exterior, pero también es política. Una comunicación privilegiada con el presidente de la República puede ser clave en muchos momentos.

El abogado José Luis Bustamante y Rivero fue nuestro primer embajador en, precisamente, Bolivia 1942-1945. El periodista Guillermo Hoyos Osores representó al Perú en Buenos Aires, durante el complicado periodo de la guerra de Las Malvinas. Celso Pastor nos representaba en la ONU durante la elección de Javier Pérez de Cuéllar como secretario general.

El expresidente del Consejo de Ministros y abogado Roberto Dañino fue el embajador en Washington que culminó la firma del Tratado de Libre Comercio con ese país. El ingeniero y economista Felipe Ortiz de Zevallos ocupó el mismo cargo cuando el TLC fue ratificado. Todos ellos personas ajenas a la diplomacia profesional, nombrados por el criterio de los respectivos presidentes.

Sin duda hubo embajadores políticos con mucho menos lustre, pero muchos pueden mostrar gestiones de calidad. En términos generales, el promedio de lo que AP llama competencia ha sido bastante mejor que el de los sucesivos Congresos. Martín Vizcarra se privó de un útil recurso al obviar este tipo de designaciones.