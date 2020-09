Miles de millones de dólares invertidos por EEUU para tener la vacuna anti covid antes de fin año: 13/% de peruanos que no quiere vacunarse contra el C19: 22/Que son del NSE A: 22/Del NSE E: 29/Que no se vacunarán porque no creen en vacunas: 46%/Porque creen que causan otras enfermedades: 40/Porque creen que las vacunas tendrán microchips para rastrearlos: 11/Porque las vacunas son del extranjero: 5/% de africanos occidentales que piensan que las vacunas son seguras: 85/Sudasiáticos: 95%.

Millones de personas que han muerto por sida desde su aparición en los años ochenta: 32/ Millones de personas que se infectaron de sida en 2019: 1.7/Miles de personas que murieron de sida en 2019: 690/Millones de personas infectadas de sida hasta fines de 2019: 38/Que están tomando medicamentos antirretrovirales: 25.4/Número de golpes de estado en el mundo en 1980: 19/En lo que va de 2020: 1/Número de intentos de golpes de estado desde la segunda guerra mundial: 550/Que tuvieron éxito: 200/% de rusos que votaron por una reforma constitucional para que Putin pueda ser presidente hasta 2036: 78/Años que tendrá Putin ese año: 84/Años que vivió Matusalén: 969/Años que vivió Enoc, su padre: 365/ Millones de dólares de la taquilla de películas de Hollywood en China en 2005: 275/En 2019: 10,000.

Millones de personas el mundo que hoy sufren demencia: 50/Que sufrirán en 2030: 82/En 2050: 150/% de personas de 65 a 69 años en el mundo que hoy tienen demencia: 1.7/Personas asesinadas por la policía de Brasil en 2018: 6,220/% que eran negras: 75/% de la población de Inglaterra que son negras: 3/% de presos en Inglaterra que son negros: 12/% de la población de Australia que es aborigen: 3/% de aborígenes en la población penal: 29/% de la participación de China en el PBI mundial en 1995: 2/En 2020: 16/Miles de millones anuales que factura Facebook: 70/Millones de anunciantes en Facebook: 8/% de la facturación de Facebook que representan sus principales 100 marcas: 20/% de estadounidenses que declararon tolerar la homosexualidad en 2002: 50/Hoy: 75/Grados centígrados de la temperatura más alta de la historia registrada (el 16/8/20 en Death Valley, frontera California-Nevada): 54.4/

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

