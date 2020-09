Frank Pérez Garland terminó reconociendo lo que, al parecer, era un secreto a voces, según los testimonios revelados. El director de cine peruano usó sus redes sociales para admitir que lleva años acosando a las mujeres que trabajaban con él y a sus alumnas. Pero, claro, plantea una patética, soterrada y conocida justificación, “no sabía lo que hacía”. Para él, solo se trata de “errores” por los que pidió “disculpas”.

Pérez Garland no es tonto, apela a la victimización (no era consciente, dice) y usa términos que intentan disfrazar su delito, ya lo hemos visto antes. Llama “seducción intensa” a lo que claramente es acoso sexual, un delito. La abogada Beatriz Ramírez me explica que usa un eufemismo para decir que sus acciones eran de flirteo o coqueteo, un recurso de todos los acosadores. Habla de “compañeras de trabajo” cuando en realidad eran mujeres subordinadas laboralmente sobre las que ejercía poder.

Las denuncias en su contra van desde insinuaciones, roces, presiones, asedio hasta masturbarse por videollamadas, entre otras. Los testimonios relatan el daño causado por el hostigamiento sexual ejercido: miedo, frustraciones, culpa, vergüenza. Y es que poco se habla de las secuelas en las víctimas, desde las psicológicos hasta las físicas, y las consecuencias sociales que padecen.

No deja de llamar la atención ver los “likes” dados al post del acosador intentando vanamente explicar su delito. ¿Son de apoyo? ¿Les bastan las disculpas? Me pregunto. Veo varios nombres conocidos, “defensores” de la lucha feminista hasta que el acusado es un amigo. Hipocresía pura.