Circulan avionetas y drones esparciendo el coronavirus, con intereses nacionales e internacionales. Congresista Acción Popular, Orlando Arata.

Mi responsabilidad es estrictamente emocional. Alcalde Felipe Castillo sobre la tragedia de la discoteca Thomas.

En siete meses, la gente ya no saldrá a la calle, pero no por miedo a contagiarse, sino a que lo asalten. Mucha gente preferirá delinquir antes que su familia muera de hambre. Daniel Urresti.

Para romperle el espinazo a esos buitres de la salud. Marco Aranasobre a qué va el Frente Amplio al Pacto Perú.

El etnocacerismo tiene que estar con el patriotismo y no con el extranjerismo. Isaac Humala.

Si yo hubiese sido ministro ya estaríamos en el tercer bono a los vulnerables. Alfredo Thorne.

Trato de ver de qué manera puedo servir al país. Hernando de Soto.

El licor es para disfrutar, no para emborracharse. Pilar Mazzetti.

El estado no puede decir que no hay plata, tiene que encontrar la fórmula. Manuel Merino sobre la ONP.

No he visto ningún economista serio o no serio que defienda el reparto de aportes al fondo de la ONP. Gino Costa.

Hay que poner las cosas en su sitio. Esta es una medida política más que técnica y hay que respetarla. Omar Chehade sobre el reparto del fondo ONP.

Estamos demostrando al señor presidente que tenemos que reordenar y administrar mejor el país, estamos dejando un país reordenado. Manuel Merino.

Esto fue producto de una inmensa confusión de lo que es un sistema de pensiones y uno previsional, una cosa es una AFP y otra la ONP. Max Hernández.

Este congreso se sienta y se resbala, va en línea del anterior o tal vez es peor. Luisa María Cuculiza.

El TC se mete en lo que no le corresponde. Manuel Merino sobre el fallo que corrige las votaciones del congreso.

El del TC es un pronunciamiento político que obedece a una perversión que dinamita la democracia. Luis Valdés.

Tiene conflictos de interés y debe abstenerse en intervenir en las investigaciones a la contraloría. Nelson Shack sobre el presidente de la comisión de fiscalización, el excontralor Alarcón.

El contralor tiene que entender que el congreso tiene independencia. Manuel Merino.

