La elección 2021 tendría una congestión mayor a la usual en la diestra, lo cual puede ser una señal de que hay quienes creen que por ese lado podría estar la opción ganadora en un contexto que ojalá sea entonces el de post pandemia.

Aunque hay más factores, con frecuencia se explican los fracasos electorales de la izquierda a una división que parece endémica. Por eso el lema tradicional de ‘la izquierda, unida, jamás será vencida’. Pero, curiosamente, ese mismo problema no se le atribuye a la derecha, a pesar de que también suele tener varias opciones en toda elección.

Hoy ya no es sencillo marcar la cancha política con el clásico derecha/centro/izquierda, pues las cosas se han mezclado y complejizado como para una categorización simple como esa.

No obstante, aún ayuda a identificar a un candidato, aunque para ganar, a veces hay que moverse un poco. El ‘izquierdista’ Ollanta Humala del 2011 ‘suavizó’ sus posiciones con relación al 2006, mientras el derechista Pedro Pablo Kuczynski se ‘caviarizó’ un poco en 2016 para seducir al voto antifujimorista. El Apra fue un partido de centro izquierda, pero Alan García II lo derechizó, y hoy ya no se sabe ni qué quedo.

Asimismo, hay un segmento del electorado que se siente de izquierda y busca candidatos afines a esa opción, los cuales no disimulan esa ubicación ideológica, como ahora Verónika Mendoza, Marco Arana o hasta Antauro Humala, a diferencia de la derecha, donde los votantes que se reconocen abiertamente de esa tendencia son mucho menos, mientras que los candidatos de ese lado no suelen declararlo abiertamente acaso por creer –con razón– que eso reduciría sus posibilidades de éxito.

De este modo, si se les pregunta a personas que se rumorean en este momento como candidatos, como Roque Benavides, Fernando Cillóniz o Hernando de Soto, si son de derecha, no dirán que sí, pero, vamos, de izquierdas no son tampoco. ¿El puntero en las encuestas George Forsyth es de derecha o qué es? ¿Y Keiko Fujimori, quien ya no encabeza las encuestas como hace un lustro, pero sigue con una intención de voto que no la ubica en el montón trasero, es de derecha? ¿Dónde poner a Daniel Urresti en esa clasificación?

La elección 2021 que viene será tan confusa, que cualquiera puede ganar.