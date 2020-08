Reordenando el país

La polémica en torno de los fondos de la ONP está sacando a la luz algunas cosas interesantes. Una que acaba de aparecer es la visión de Manuel Merino sobre el papel del Congreso en esta hora. Unas nuevas opiniones lo muestran entre autosatisfecho y mesiánico, y tácitamente dispuesto a ir a la guerra contra los demás poderes.

El Congreso, cita RPP, “le está demostrando” al presidente Martín Vizcarra que “tenemos que reordenar el país”. En ese sentido, señaló que el Parlamento continuará sus esfuerzos “para que la población sienta que ha tenido un Congreso, disperso por varios grupos políticos, pero pensando en el Perú”. Varias cosas aquí para tomar en cuenta.

Un objetivo es demostrarle cosas a Vizcarra. Otro reordenar el país. Otro es la búsqueda de cohesión entre los grupos políticos. Finalmente el deseo de hacer sentir cosas a la población. Quizás tenemos aquí un primer atisbo a la psicología de la plana mayor del Congreso. Una mezcla de proyecto, reclamo y sentimiento.

Merino está comprensiblemente irritado. Algunas de las principales leyes emitidas están siendo declaradas anticonstitucionales, y sus contenidos nocivos para la marcha del país. El Tribunal Constitucional está llamando la atención sobre un sostenido abuso en el empleo de las teleconferencias de madrugada.

Quienes pensábamos que el canje de Pedro Cateriano por Walter Martos inauguraba un tiempo de entendimiento entre el Legislativo y el Ejecutivo nos equivocamos. La calma ha durado unos pocos días, y ya se ha producido un rebrote del conflicto, con el tipo de actuaciones que al parecer Merino considera un reordenamiento del país.

No sorprende entonces que Marianella Ledesma, del TC, le haya recordado al Congreso que “no hay zonas liberadas de control constitucional”. Con lo cual si algunos despropósitos del hemiciclo no chocan contra el Ejecutivo, lo harán contra el TC. Para Merino el TC “se está metiendo en temas que no le corresponden”.

¿Qué va a salir de todo esto? ¿Ocho meses de apasionado desmontaje de instituciones, fueros, y políticas de Estado? Probablemente sí, y podemos sumarle algunos momentos de brevísima reconciliación con el Ejecutivo. La campaña electoral va a llegar al hemiciclo, donde más de un candidato la está esperando con los brazos abiertos.