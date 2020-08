Seguimos en una emergencia sanitaria. Somos el país con la mayor tasa de mortalidad por la COVID-19, y es urgente entender con claridad lo que nos toca hacer como ciudadanos. No tengas miedo, eso es importante. Si te cuidas, no contagiarás al otro, ni nadie te pasará el virus si también tienes los cuidados básicos que ahora vamos a repetir:

-Usa bien la mascarilla y no la compartas.

-Mantén dos metros de distancia.

-Lava y desinfecta tus manos.

Es necesario incluirnos en la responsabilidad y cuidarnos. De nosotros también depende el asumirnos como seres sociales y salir de casa con el tapabocas bien colocado, que te cubra la nariz, la boca y asegurándote de que no queden entre la cara y la mascarilla. Previamente ya te has lavado las manos con agua y jabón.

Cuando estés con la mascarilla no la toques. Si lo haces, lávate nuevamente las manos. No te la saques para conversar o hablar por teléfono. Protégete todo el tiempo. Recuerda que vives en una comunidad y volverás más tarde a casa. Es mejor hacer las cosas bien y evitar angustias posteriores que no solo lamentarás tú.

Si vamos a transitar o permanecer en lugares congestionados (mercados, bancos, servicio público de transporte), usa además el protector facial. Sé precavido. No dejes que otros decidan por ti y te “apoyen” dentro de la combi dándote prestadito el protector porque “el policía te puede bajar del carro si no lo tienes”. No hagas eso. Inclúyete como parte del cambio y sálvate, porque así todos y todas vamos a salvarnos.