Ojo al TC que armará este Congreso

Este Congreso no solo ha decidido desafiar al sentido común y la responsabilidad básica, sino que, en su avance alocado por la figuración y el populismo, se está peleando con cuanta institución se cruza en su ruta descabellada, sin otra explicación que ‘me da la gana y ya tú ve cómo haces’.

Eso ha dado a entender el muy sorprendente Manuel Merino de Lama cuando ha sido requerido por la prensa, mientras paseaba anteayer por sus comarcas del norte del país, para dar una explicación sobre los estropicios causados por el congreso que preside.

Empezando por la norma sobre el retiro del fondo inexistente de la ONP, lo cual ha sido cuestionado no solo por el gobierno, sino por muchas instituciones, desde la defensoría del pueblo hasta la iglesia católica, pasando por el sector empresarial, con un camino que no defiende ningún economista serio del país (tampoco de los no serios).

Con la irresponsabilidad de administrador de la trágica discoteca Thomas, Merino responde: “El estado no puede salir a decir que no hay plata, tiene que encontrar la fórmula”. Lo mismo piensa este alegre caballero sobre la insistencia del congreso en liquidar la meritocracia en el sector salud y establecer ascensos automáticos, al costo anual de S/1.1 millones para Essalud.

Cuando el contralor Nelson Shack pide algo tan elemental como que el excontralor y hoy presidente de la comisión de fiscalización del congreso –para vergüenza de esta entidad y del país– no pueda ver casos de esta entidad por un conflicto de interés elemental, Merino finge demencia de no saber qué significa eso y dice que “el contralor se está excediendo y tiene que entender que el congreso es independiente”.

Y cuando el TC declara que la norma cutrera de suspensión de peajes es inconstitucional, y que la manera como se vota en el congreso es un mamarracho, Merino dice que “el TC se está metiendo en temas que no le corresponden”, mientras proclama estarle demostrando al presidente Martín Vizcarra que “tenemos que reordenar y administrar mejor el país”.

¿Se imagina qué nuevo TC saldrá de este congreso impresentable, avalado por Merino, y conformado por ordenadores de la cuchipanda como Pepe Luna, José Vega y Edgar Alarcón?

