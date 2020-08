Blankito in context

Es cierto que las personas de piel blanca también pueden ser objeto de ataques injustificados de carácter cromático. En estos casos, sin embargo, no podemos hablar de lo que algunos llaman, equivocadamente, racismo inverso porque esa figura es inexistente. Para empezar, el racismo que condenamos y que tan seguido se escapa se manifi esta o detecta, escandalizando las redes, tiene una dimensión histórica de orden colonial desde hace siglos.

Alegar “racismo inverso” es colocarse, con cinismo, bajo una condición de oprimidos antes que aceptar que se discrimina. Los insultos y califi caciones negativas que reciben los “blanquitos” no pueden ser justifi cados, pero no se trata de un abuso sistemático.

“Hay que ser honesto”, dice el actor mexicano Tenoch Huerta, de raíces indígenas, estelar en la serie internacional “Narcos” y activista en este tema (en México, un país tan racista como el nuestro): “Darle un zape (joder) a un güerito (gringuito) no es racismo, es bullying, y no lo minimizo, pero no es lo mismo”. Tener actitudes hostiles hacia las personas que en todo el continente tienen los índices más altos de riqueza no es lo mismo que toda una estructura social que niega las oportunidades de desarrollo a un grupo social y favorece a otro.

Los actos hostiles a los privilegiados y prejuicios, que por supuesto existen, no son funcionales a todo un sistema de dominación. También me quedo con esta idea de Huerta: “El moreno (no blanco) que tiene dinero, constantemente tiene que demostrar que lo tiene. Te tienes que blanquear con las actitudes y comportamientos que los llevan a validarse en los términos que se entiende en el sistema”. Racismo vigoroso en el país del mestizaje.