Ley de publicidad estatal: Sin criterios técnicos

Por: Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana

Otra vez el Congreso intenta regular sin criterios técnicos la publicidad estatal en medios de comunicación. Esta vez la consecuencia puede ser peor que en el 2017-2018 con la ‘ley Mulder’.

Son cuatro los proyectos de ley (PL) rondando la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Los proponen Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú y el Frepap. Ninguno tiene fundamentos técnicos que obliguen al Estado a contratar publicidad en medios sobre la base de su alcance, ya sea lectoría, rating o sintonía. Más bien, obligan a que la publicidad se otorgue bajo cuotas fijas y priorizando medios educativos y comunitarios (como si un medio comercial no pudiera ser al mismo tiempo educativo y comunitario) o fijando la mitad de toda la pauta para medios distritales, provinciales y regionales.

El argumento que se esgrime es que no hay estudios de alcance en algunas provincias. Eso no debe ser motivo para que se establezcan cuotas rígidas que en el tiempo no reflejarán los naturales vaivenes de alcance de los medios. Un medio distrital que hoy tiene una sintonía aceptable no necesariamente la tendrá en dos años. No pueden recibirla bajo la idea falaz de que un medio distrital necesariamente tiene mayor alcance que un medio regional o nacional. El Congreso debe estar alerta ante posibles intereses particulares.

Por otro lado, los textos de los PL carecen de entendimiento sobre el sector comunicaciones. Exigen una autorización del MTC para todo medio que reciba publicidad estatal, cuando ese pedido no compete, por ley, a medios de prensa escrita, paneles publicitaros o televisión por cable. Se refieren a horas de programación en medios digitales, cuando estos no necesariamente tienen contenido audiovisual que se contabilice en horas. Finalmente, los PL no promueven la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

Es preferible que el Congreso se base en dictámenes como el que recoge los proyectos de ley 3100-3107-3109-3142/2017 y 3223-4147-4258/2018, aprobado en mayo del año pasado.

Cuando llegue la vacuna y el Estado deba comunicarlo a los ciudadanos, se necesita que la publicidad llegue a la mayor cantidad de compatriotas posible. No será así con los PL propuestos. Los congresistas tienen, con estos PL, la vida de miles de peruanos en sus manos.