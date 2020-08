Sin la intención de competir con tantas personas que, desde la trágica noche del sábado en Los Olivos, se dedicaron con entusiasmo a identificar culpables –y a juzgarlos sobre la marcha–, esta modesta columna quiere anotar que, como tantas veces se constata en el Perú, aquí la vida no vale nada.

Desde la tragedia del estadio nacional con 300 muertes hace más de medio siglo, hasta la discoteca Thomas de Los Olivos el sábado con al menos 13 muertes, pasando por la discoteca Utopía con 29 muertes y Mesa Redonda con 400 muertes hace casi dos décadas, el Perú es el cóctel perfecto para la muerte, el combo ideal para la tragedia.

Empresas que montan negocios sin la menor preocupación por la seguridad de quienes contratan sus productos o servicios; municipios que no vigilan las condiciones en las que se brindan servicios en el distrito o la provincia; corrupción e informalidad; leyes que existen por gusto pues no se cumplen; prohibiciones hechas para violarlas; ciudadanos que no le temen a la muerte y que la desafían cada día con audacia e irresponsabilidad.

Es lo que volvió a pasar en la discoteca de Los Olivos el sábado en la noche. Ese lugar era un peligro aún antes de la pandemia, pero cuando un negocio como este, que es imposible de camuflar y que no puede abrir en este momento, organiza un evento en un sitio tan favorable para el contagio del covid-19, y acuden tantas personas, se puede concluir que la valoración de la vida –ajena y propia– es nada en el Perú.

Se podría decir, como escribió ayer Arturo Pérez-Reverte en su columna semanal pensada para España, que lo que está sucediendo es que pocos se asustan porque aún no vimos bastantes muertos: “No nos han enseñado suficientes muertos. Por eso todos estos meses de tragedia y dolor no han servido para un carajo. Y aquí estamos. Acabando agosto puestos de coronavirus hasta las trancas. Protestando porque no nos dejan bailar en las discotecas”.

Pero en el Perú lo más probable es que ni mostrando los muertos la gente se asuste y cambie su comportamiento. Prueba de ello es que el domingo por la tarde, en La Victoria, estaban abiertas varias discotecas similares a la de la tragedia de Los Olivos.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.