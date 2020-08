Perú en el BID: Tu voz no existe

Por: Ariela Ruiz Caro(*)

El estilo matonesco del presidente Donald Trump en la conducción de las relaciones externas ha dado lugar a que la elección para la presidencia del v, a la que usualmente se le presta poca atención, se convierta en un ring de tensiones en la región, dividida hoy entre los gobiernos que apoyan al candidato propuesto por él, los que plantean postergar la votación para marzo de 2021 después de los comicios presidenciales del 3 de noviembre en EEUU (Argentina, Chile, Costa Rica y México) y los que no se han pronunciado.

El canciller Mario López Chávarri informó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el jueves pasado, que el Perú antepondrá los intereses del país y que evaluará su posición hasta el 31 de agosto. Asimismo, afirmó que el candidato estadounidense, Mauricio Claver-Carone, cuenta con los votos y requisitos para ser nominado en la elección virtual programada para los días 12 y 13 de setiembre. En efecto, lo respaldan 17 países, con lo que ya tiene la mayoría de los 28 miembros del continente americano, y dispone de más del 50% del poder de sufragio del Banco.

Sin embargo, antes de la votación se requiere que la reunión alcance el quórum reglamentario, que depende no solo de la participación de la mayoría absoluta de países, sino de que tengan al menos el 75% del poder de voto de la institución. Las cuatro naciones que demandan la postergación de la elección reúnen el 22,2%. Solo falta el 2,9% para superar el porcentaje de los votos que impedirían dar validez a la elección. Por eso es clave la decisión que tomen los países que aún no han tomado una posición, como Canadá, Barbados, Belice, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los siete no han suscrito el Comunicado de respaldo a Claver-Carone emitido por la cancillería colombiana al día siguiente de su visita al país acompañado del consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en la que anunciaron un préstamo de hasta cinco mil millones de dólares para Colombia.

Trump postula a un candidato estadounidense a la presidencia del BID, y pisotea así el principio no escrito de que esta le corresponde a América Latina, para frenar la creciente presencia china en el Banco y mantener una trinchera de poder republicano ante su probable derrota. La comunidad política, diplomática y académica de la región y de Europa rechazan su iniciativa y proponen postergar la elección.

Las objeciones a la candidatura de Claver-Carone trascienden su nacionalidad y se enfocan en su trayectoria y visión muy ideologizada de las relaciones interamericanas que muchos países no comparten, como la agudización de sanciones, bloqueos y embargos a Cuba y la aplicación de las mismas tácticas para enfrentar al gobierno de Maduro, sin producir los cambios políticos esperados. El Partido Demócrata lo considera “poco califi cado” para dirigir la institución, en un momento en el que se requiere ampliar el capital del BID y apoyar a los gobiernos y sociedades latinoamericanas a enfrentar los efectos económicos y sociales del Covid-19. Y coincide con los países europeos socios del Banco en ver con poca simpatía al candidato de un gobierno que niega el cambio climático y abandona el Acuerdo de París. Elegirlo para un mandato de cinco años a solo unas semanas de las elecciones presidenciales “no sería un buen augurio para el apoyo de EEUU al Banco en los próximos años”.

A pesar de las amenazas de Claver-Carone de “enfrentar profundamente” a los que intenten bloquear su elección en setiembre resulta fundamental mantener la presidencia del BID en manos de la región y rechazar la imposición de alineamiento con cualesquiera de los poderes hegemónicos en pugna. ¿Cuál será la voz del Perú?

*Economista