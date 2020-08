Una cuestión pendiente de la reforma política

Por: Enith Pinedo Bravo

Habiendo sido convocadas las elecciones generales y estando el procedimiento de selección de los jefes o jefas del Reniec y de la ONPE en la recta final, ha de advertirse la poca atención puesta a la conformación del otro organismo electoral: el JNE. Por ello, es útil un breve análisis de la composición de su Pleno, a la luz de los principios del mérito y la transparencia en el acceso a la función pública.

Como es sabido, mientras para ser jefe o jefa de ONPE y de Reniec hay que pasar por un concurso público, para ser miembro del Pleno del JNE, no. Así, tenemos un colegiado con representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados de Lima y de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas a los que no se exige conocer o tener experiencia en materia electoral, y que sin embargo pueden revocar las decisiones de jefaturas que recaen en personas a los que sí se les exige ello.

En cuanto al principio de transparencia, y salvo la elección en el CAL, que es más o menos abierta –sin obviar que es un gremio solo capitalino en desgobierno desde hace meses–, cabe decir que las elecciones en los otros entes son poco claras, sobre todo en las facultades de Derecho. A esto se suma la constante desidia de jueces y fiscales supremos por ser parte del JNE, al que parece ven como una barrera a sus carreras judiciales o fiscales. Esto, sin dejar de contar a los integrantes y exintegrantes del Pleno electoral que son o han sido parte de investigaciones por la presunta comisión de diversos delitos.

En un contexto de continua profesionalización de la función pública, cabe preguntarse por qué el JNE ha de ser una isla. Podría argumentarse que es un organismo político –no partidario–; pero ¿acaso ONPE y Reniec no lo son también? La adecuada gestión pública no está reñida con lo político. Otros podrían aducir que es un tribunal especial. Y hay que responder que la reforma del sistema de justicia ha implicado que organismos autónomos, también con funciones jurisdiccionales especiales, tengan ya una composición meritocrática: no solo la Junta Nacional de Justicia, sino también, dentro de poco, el Tribunal Constitucional.

La composición del Pleno del JNE y la elección de sus miembros merecen hace tiempo una reflexión, y una reforma política realmente integral no debería soslayarla más.