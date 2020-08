Nadie rebaje a lágrima o reproche

En el poema Los dones, Jorge Luis Borges se refiere a su ceguera con la frase estoica que titula esta nota. Evoqué lo que él denomina la “magnífica ironía” de Dios -quien le dio a la vez los libros y la noche-, al reflexionar sobre la tragedia de la discoteca Thomas, en la que fallecieron 12 chicas y un chico. Hay demasiadas personas pesquisando, oficialmente y en los descontrolados altavoces de las redes sociales y algunos medios, acerca de los culpables. No tiene caso sumarse a esa cacofonía.

Negarse a llorar no implica ausencia de empatía con el dolor ajeno, que asumo atroz y me duele de solo escribirlo. Solo que ya es tiempo de luchar contra nuestros impulsos atávicos, sea de condolerse o juzgar, e intentar otra cosa. En mi caso, como psicoanalista, “otra cosa” implica aproximarse a los componentes de la tragedia que se resisten a ser expuestos.

En la teoría psicoanalítica del comportamiento de los grupos, existe un concepto denominado “emergente”. Fue desarrollado inicialmente por el psicoanalista argentino Enrique Pichon Rivière. Partiendo de teorías como “lo personal es social”, y en particular en el tratamiento familiar de pacientes psicóticos, Pichon se dio cuenta de que la patología individual estaba íntimamente entrelazada con la familiar o grupal. De este modo, el emergente funciona como un signo.

La decisión de esos jóvenes, de acudir en plena pandemia a una discoteca y violando la ley, debe interpelarnos. La vista gorda de las autoridades municipales de Los Olivos debe interpelarnos. Los deficientes protocolos de intervención policial deben interpelarnos. La escasa claridad y coherencia en la comunicación gubernamental debe interpelarnos.

En particular porque este horror tiene todas las características de un dèja vu: Estadio Nacional, Mesa Redonda, Utopía, Villa El Salvador, etcétera. Cada tragedia tiene sus peculiaridades, pero todas son signos de una estructura precaria, anómica, cuyos agrietados bordes a menudo conducen al abismo. No basta decir que esos jóvenes actuaron de manera irresponsable e incluso suicida, hartos de un confinamiento cuyos resultados son cuestionables. No basta hacer caer el peso de la ley al propietario de ese local diseñado para disimular, bajo las luces, el licor y la bulla, el despeñadero de la muerte. No basta señalar al alcalde (seis periodos consecutivos), que no podía ignorar el funcionamiento de esa antesala del infierno. No basta señalar la falta de estrategia, y por ende de comunicación respecto de la pandemia, del Gobierno Central.

Todo esto constituye una búsqueda de la verdad y un esfuerzo indispensable por asumir las consecuencias. Pero es insuficiente si prescindimos de nuestra parte de noche (Mariana Enríquez) en ese encierro letal. Por lo pronto, pretender que esos políticos corruptos o ineptos son producto de nuestra mala suerte al haber nacido en el país equivocado, esquiva una constatación esencial: nuestra indiferencia o asqueada distancia solo perpetúa este estado de cosas. Esta “metatragedia” (en plena pandemia) puede alertarnos o aletargarnos.