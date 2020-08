El Congreso y el Gobierno están enfrentados por el destino de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sobre lo cual el Congreso se propone aprobar una norma que en sus inicios carecía de completo rigor porque proponía devolver el 100% de fondos que no existen.

A trompicones la discusión ha avanzado hacia posiciones más sensatas, aunque no se descarta un giro extremista, debido a la extraña maniobra de adelantar el Pleno del Congreso que inicialmente se derivó al martes para darle más oxígeno a las negociaciones. Existe la sospecha de que se pretende aprobar la ley para que el Gobierno negocie con el plazo de promulgación en curso.

En el proceso de esta norma, el papel del MEF también ha sido deficitario y ausente de salidas. Con el fantasma de los años noventa planeando en el ministerio, creyeron que era suficiente oponerse y repetir conceptos correctos pero incompletos en un contexto de crisis, como “no se puede devolver lo que no existe” o “los congresista no tienen iniciativa de gasto”. Solo cuando repararon, quizá tardíamente, que el problema son casi 5 millones de aportantes pobres y vulnerables a lo cuales no se les puede responder exclusivamente desde la macroeconomía, accedieron a la sugerencia de hace varias semanas, de un bono para los aportantes a la ONP.

En este momento, las dos verdades que presiden esta negociación es que no se puede devolver lo que no existe y no se puede voltear la mirada a los aportantes a la ONP. A ese consenso pudo haberse arribado hace semanas. En este punto, la política desde ambos lados ha demorado en llegar.

Los tratos se mueven en cifra que se suponen van entre los 6 mil y 16 mil millones de soles, en un contexto de creciente falta de recursos. No estamos en marzo de este año, de modo que la palabra distribuir como sinónimo de partir el pan de la casa es real. No se puede multiplicar los panes. Moverse y ajustar el bono entre las propuestas del Gobierno y del Congreso es un tarea sensata que puede concretarse en estas horas.

Ambos poderes están en la obligación de consensuar. No sería correcto que se derive esta tarea a instancias como el Acuerdo Nacional que carece de competencia para componer presupuestos y decretos de urgencia. Sería conveniente que se anunciara un acuerdo antes de la aprobación de norma alguna, siguiendo el ejemplo de otros países donde las prestaciones sociales fueron acordadas por el Ejecutivo y el Parlamento haciendo honor al principio de representación, un ejercicio que fortalece el equilibrio de poderes.