Es una lástima que Rafael Vela, el coordinador del equipo especial lava jato del ministerio público (MP), y quien suele exhibir cordura, haya justificado al fiscal José Domingo Pérez en su decisión errada de investigar a Julio Guzmán sin tener ninguna evidencia.

Acá el futuro del líder del Partido Morado es lo de menos. Lo que está en juego es que un proceso crucial para el país, como la lucha anticorrupción, se realice con rigurosidad y efectividad.

Por ese motivo, esta columna ha criticado, desde hace tiempo, al fiscal Pérez sin perjuicio de si se trata de un fujimorista, aprista, nacionalista, derechista, izquierdista o morado.

La corrupción no tiene color político pues se encuentra en todo espacio ideológico, por lo que la lucha anticorrupción tampoco debiera fijarse en la creencia política.

Esa debe ser la base que construya la legitimidad del esfuerzo anticorrupción, el cual no solo debe sancionar a culpables, sino dejar a la población la ilusión de construir una mejor sociedad con menos corrupción.

El problema de la decisión de Pérez de abrir una investigación preliminar a Guzmán por el presunto delito de lavado de activos es que no ofrece ningún indicio que apunte al hecho delictivo ni a la persona del denunciado, más allá de memes y dichos sin fundamento. Eso es un peligro para todos.

Interrogado al respeto, el fiscal Vela señaló que, “cuando nos trasladan una denuncia, nuestra obligación es darle el trámite correspondiente”, pero, según estadística oficial, dos tercios de las denuncias que recibe el MP son descartadas por no tener mérito para ser investigadas. Esto ocurre en el Perú y en todos los demás países en los cuales el fiscal decide qué investigar y qué no. No se puede investigar lo que denuncia cualquier idiota o delincuente.

Antes de perderse en la búsqueda de notoriedad usando al periodismo como parlante, el equipo especial del MP debiera concentrarse en no defraudar la enorme expectativa generada por su esfuerzo, el cual no puede dejar de valorarse, con el fin de evitar lo que Luis Pásara llamó hace unos meses como el “gran espectáculo de los fiscales” que “obtienen largas prisiones preventivas, [pero] no acusan para condenar a culpables”.

