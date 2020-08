El Perú en América Latina hoy

En plena pandemia, la elección del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una verdadera prueba de fuego. Se define qué tipo de BID queremos: si uno al servicio del desarrollo y la recuperación post pandemia o uno al servicio del Presidente Trump, en su pugna por ganar las elecciones y parar a China.

El sentido común aconseja diferir esta polémica elección para momentos más claros y tranquilos, en los que sea factible definir un rumbo y encontrar un consenso.

Hasta el día de hoy, se han pronunciado a favor de la postergación los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile y México. Y la comunidad política internacional, que subyace a los propios gobiernos: una veintena larga de expresidentes. Una treintena de ex cancilleres. Unas 200 personalidades de las más diversas orientaciones políticas. Ex funcionarios de muy alto nivel, tanto demócratas como republicanos, de los Estados Unidos. El Jefe de la diplomacia de la Unión Europea. En el Perú, siete cancilleres (que no ejercen funciones diplomáticas ni en organismos internacionales) y todos los principales analistas internacionales.

El martes pasado, algunos gobiernos han suscrito una declaración contra la postergación. Felizmente, el Perú no la ha firmado. Pero tampoco se ha pronunciado sobre el tema.

La verdad es que no se puede creer que el Presidente Vizcarra vaya a contradecir la tradición latinoamericanista del Perú, forjada a lo largo de dos siglos de vida republicana.

Una tradición harto elocuente: en 1826, la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá llevó la firma del Ministro José Faustino Sánchez Carrión. En 1847, el Presidente Ramón Castilla y el Canciller José Gregorio Paz Soldán convocaron al Congreso Americano para hacer frente a la misión española de recuperación de sus ex colonias, organizada con el ex Presidente ecuatoriano Juan José Flores. En 1856, el Perú promovió el Tratado Continental, destinado a promover la cooperación y proscribir los conflictos. En 1864, el Ministro de RREE, Juan Antonio Ribeyro, convocó a los Estados sudamericanos a un nuevo Congreso Anfictiónico, ante la amenaza de la flota española, un intento de invasión que fue derrotado en nuestro glorioso 2 de Mayo. Esta trayectoria llevó al Canciller Alberto Ulloa, en 1938, a constatar que “Lima fue, durante más de sesenta años, la capital de la solidaridad americana”.

Y, por supuesto, no termina ahí. En 1960, Raúl Porras Barrenechea, en San José de Costa Rica, se opuso a la exclusión de Cuba. En 1978, Carlos García Bedoya reconoció al Frente Sandinista como parte beligerante, para buscar una solución latinoamericana, sin las grandes potencias de por medio, a la guerra civil de Nicaragua. En 1985, Allan Wagner impulsó el Grupo de Apoyo a Contadora, esta vez para buscar una solución latinoamericana a la crisis de América Central.

El Presidente Vizcarra no puede tirar por la borda el prestigio del Perú. Por eso, se esperaba que la intervención del Canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, anteayer jueves, hubiera alimentado el optimismo. Por desgracia, sin duda superable, no ha sido así.