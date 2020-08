Decidí hacerme una prueba rápida por prevención porque desde el inicio de la emergencia me quedo con mi madre para cuidarla. No presentaba síntomas y tenía la certeza de salir con un resultado negativo, pues sigo los protocolos, trabajo en casa y salgo solo lo necesario, aunque sé también que todos los cuidados no eliminan la posibilidad de un contagio.

Grande fue mi sorpresa cuando el resultado fue positivo y, según el mismo, estaba en la etapa aguda del coronavirus y en pleno contagio. Sentí pánico, la posibilidad de haber contagiado a mi madre me daba terror. Esa noche no dormí tratando de recordar cada paso que había dado, buscando el momento en el que bajé la guardia y me contagié. ¿Qué iba a hacer si ella enfermaba? Comencé una búsqueda frenética de información sobre la enfermedad, asintomáticos, oxímetros, oxígeno, pruebas moleculares y laboratorios. Todo me generó más angustia.

Mi mayor miedo era, ¿a dónde nos íbamos si nos poníamos mal? Ya no hay camas, menos UCI. Mi médico me recomendó ir a la clínica para una prueba molecular que confirme el resultado. Pese a tener seguro privado, se negaron. Para ellos, debía asumirme enferma y recibir tratamiento, aún sin síntomas ni certezas. No hubo pedido ni reclamo que valga (soy diabética e hipertensa). Finalmente, fui a un laboratorio y pagué los 600 soles que cobran por la prueba.

Cuatro días de angustia después, la prueba molecular dio negativo. Tuve suerte y la posibilidad económica de acceder a esa prueba, las más certera, pero no puedo dejar de pensar en todos aquellos que viven en la incertidumbre y el miedo.