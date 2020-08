Hernán Chaparro (*)

La encuesta de intención de voto publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) tiene que ser interpretada en función a lo que ya sabemos del votante, pero también leyendo bien el texto del conjunto de las preguntas. Hay una inmensa desafección y cinismo político que impacta en el desinterés, desinformación y desapego sobre lo que ocurre en el día a día en la llamada escena política oficial. Los resultados recién presentados del Barómetro de las Américas, que compara los datos de Perú con los demás países del continente, confirman cómo la precariedad del vínculo de la ciudadanía con el sistema político no es “lo que ocurre en todas partes”. Acá es peor.

En la encuesta del IEP, cuando se indaga sobre el interés en la política, solo un 15% dice tener mucho interés (cifra equivalente al 11% de febrero). Esos son los interesados que tiene un nivel suficiente de información. Además, para ver los vínculos y afectos con la oferta política, solo un 10% dice simpatizar con algún partido. Este dato se puede interpretar de muchas maneras y una de ellas es la desconfianza hacia la oferta política existente. El Congreso, y en particular la comisión del defensa del consumidor, vienen planteando un sinfín de medidas buscando el apoyo ciudadano, acá pueden ver el resultado de lo inoperante de esos exabruptos. Es tomando en cuenta esta información que se debe mirar las cifras de la pregunta sobre intención de voto. Algo muy importante para su interpretación es que no se presentó ninguna cartilla o leído alguna lista de posibles candidatos a la presidencia. Esto permite ver qué tiene la gente en su cabeza y no ponerle nombres en la boca. Como sabemos, recién en octubre tendremos el nombre de los posibles candidatos, así que hoy la pregunta ayuda más para entender qué se activa en la mente del electorado.

Casi la mitad (45.6 %) no sabe qué responder o directamente dice nadie. Sorprende que sea tan baja. En el simulacro que realizó Ipsos una semana antes de las recientes elecciones al Congreso la cifra era similar, y ahora faltan ocho meses. Y a muchos molesta que la gente mencione a Vizcarra, Salvador del Solar o Antauro Humala. Tres personas que están impedidas o que han dicho que no postularán. Lo que debería preguntarse es qué significa que los mencionen. ¿Qué actitudes políticas expresan? ¿Qué expectativas? Para comenzar, la izquierda debería poner atención en el 15% que Antauro obtiene en el centro, así como el 8% en el Sur.

En las últimas elecciones, UPP fue el gran rival del Frente Amplio en el sur del país y es de esperar que su discurso populista (si no se pelean y dividen antes) tenga acogida en una zona del país que se siente más desplazada que otras en el drama del centralismo. Vizcarra y Del Solar no postularán, pero algo debe significar su imagen en la cabeza de la gente. Más que intención de voto, hay identidades sociales en busca de un representante. La mitad dice que no tiene y los otros andan fragmentados, pero puede que no tanto como parece. Las próximas elecciones serán, una vez más, una carrera de personas simbolizando algo para la gente obligada a votar.

(*) Profesor/investigador Universidad de Lima. Miembro del comité consultivo del área de estudios de opinión del IEP.