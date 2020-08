El regreso al confinamiento dominical ha causado especial irritación. Se le considera un producto del fracaso de cinco meses de políticas frente al coronavirus, y por tanto como la reaparición de una de las medidas que no funcionaron en el pasado. El gobierno plantea que en este momento no hay otra salida.

No solo ha vuelto el confinamiento dominical, sino que lo ha hecho con una actitud más proactiva, que incluye un día de cárcel y multas para los infractores. Mientras tanto las pachangas ilegales y las inevitables apretaderas en los paraderos continúan esparciendo virus cualquier día de la semana.

Más allá del debate entre especialistas, la medida añade incomodidad a las familias, y es vista como un lastre para los esfuerzos de numerosos negocios que intentan recuperarse. El fuerte avance del virus entre la población, que en otros meses era aceptado como justificación de la cuarentena, ahora parece un argumento relativizado.

Las tablas comparativas entre contagiados y muertos en los países de la región automáticamente mueven a suponer que el Perú ha manejado mal la situación, o por lo menos peor que otros. Aunque no somos el único país que se ha topado con inesperados repuntes cuando la lucha parecía bien enrumbada. Hay retornos a formas de confinamiento en todo el mundo.

La pandemia varía de país a país. Colombia arrastra la cuarentena más larga del mundo, pero igual desde hace unos días ha empezado a arrojar cifras preocupantes. Chile empezó muy bien, y luego ha tenido que regresar al partidor en varios aspectos. Hasta la afortunada Nueva Zelanda ha tenido un reencuentro con el virus.

Las teorías sobre nuestra tragedia actual son más o menos las mismas que antes, con algo de verdad en cada una. Los irresponsables que se aglomeran, o los que ignoran los protocolos sanitarios. La pobreza de la salud pública. El efecto de desconfinar para permitir la actividad económica. La abundancia de medidas contraproducentes.

De todos estos elementos (más algunas lamentables leyendas urbanas) está hecha la furia frente a la desgracia nacional. Sin embargo desde una mirada no especializada, pareciera no haber demasiadas alternativas epidemiológicas para un país socialmente pobre como el nuestro. Confinarnos sigue pareciendo una opción necesaria, no necesariamente la única.