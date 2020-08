Cómo el COVID va a cambiar al mundo

Quien llegue al poder en 2021 llegará a una fiesta que ya acabó y donde solo queda lavar los platos sucios. Yuval Noah Harari.

No debemos volver a la normalidad, pero ¿la gente elegirá a líderes capaces de crear este nuevo y valiente mundo pospandémico? Como están las cosas, no. Helle Thorning-Schmidt, ex primera ministra de Dinamarca.

En lugar de intentar predecir cuándo y cómo regresará la normalidad, debemos trabajar por un futuro que asegure los bienes públicos que más importan para el futuro de los seres humanos. Onora O’Neill, Cambridge University.

Hacer que nuestra economía y forma de vida vuelvan a la normalidad es un gran desafío, y si lo hacemos, solo continuaremos magnificando y acelerando la aparición de más catástrofes exponenciales. Bill Joy, Sun Microsystems.

Esta crisis puede ayudarnos a hacer evidente que todas las personas en todas partes del mundo estamos en el mismo barco. Jared Diamond, escritor.

La legitimidad política se basa en la capacidad de los líderes de captar la voluntad del pueblo, lo cual requiere permitir que el pueblo se exprese plenamente. Li Jinglin, Universidad de Beijing.

Este es el principio del fin de la globalización, al menos, como la conocemos. Elif Shafak, novelista turcobritánica.

Ninguna rama del pensamiento contemporáneo está más alimentada por la nostalgia de un pasado irrecuperable que el liberalismo progresista. John Gray, London School of Economics.

Hemos entrado en una nueva era en la que lo que se creía imposible de repente se volvió normal. Davide Casaleggio, Movimiento Cinco Estrellas de Italia.

La pandemia reforzará lo débiles que son los sistemas de salud en los países pobres y lo expuestas que están sus poblaciones. Dambisa Moyo, economista.

La pandemia es una pesadilla para la salud, pero también un sueño científico. Patrick Soon-Shiong, cirujano y propietario de Los Angeles Times.

Quizás no sea demasiado tarde para elegir un nuevo camino al final de este fatídico año, pero el mundo se está quedando sin tiempo. Joseph Nye, Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard.

Ningún sistema de gobernanza es impecable. El fanatismo ideológico de ambos lados es peligroso. Bing Song, Centro de China del Instituto Berggruen.

