Cuando nací, dejé la mejor unidad de cuidados intensivos (UCI) que existe sobre la tierra: el vientre de mi madre. Luego todo fue más frío y, desde siempre, en el fondo de mi historia, yacen los recuerdos de aquella UCI orgánica en donde todo andaba tan bien, hasta que me confrontaron con la existencia y su sentido esquivo.

No sé qué me pasa, debe ser la pandemia, porque pienso y recuerdo todas las veces en mi vida en que he querido una UCI que me libere de algún tormento, que me cuide. Pienso en todas las crisis en las que anhelaba estar en horizontal, confortablemente dopado, mientras controlan mis latidos 24-7, con doctores pendientes de mí, de mi temperatura, de mi respiración, de mis reacciones, con toda la responsabilidad de vivir recayendo en las máquinas y en los humanos que las operan y así descansar muriendo un poco, entregando el peso de mi existencia a los expertos que todo lo saben.

En esa UCI nadie me podrá detener, llevar a prisión, nadie me podrá abandonar, nadie me podrá regañar, nadie me podrá confrontar. Si me estoy muriendo y todo duele, me medicarán con morfina, así ya no sufro y el vacío de la despedida puede sentirse hasta placentero. Ya no me importarán los queridos seres que, con suerte, acusarán recibo de mi ausencia. Ya no me pesará nada. Comfortably numb. Nada peor que necesitar una UCI y no tenerla, nada más infernal que estar en la cola esperando una bendita UCI porque hay más moribundos que camas. Nada peor.

Esas lágrimas que veo todas las noches, leyendo las noticias sobre las UCI que no hay, me laceran. Llegado el momento, ¿podría yo dejar una UCI disponible para alguien bastante más joven que yo? Todo indica que alguien lo haría por mí, que de mí no depende esa decisión. Entonces querré una de esas UCI que no existen, o tal vez no la querré. Solo morfina.