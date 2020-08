Cateriano, una columna del estribo

Todavía por un buen tiempo la caída de Cateriano va a ser una fuente de lecciones para la coyuntura. No fue una sorpresa total, algunos la temían. Ciertamente no el propio Cateriano.

Luego de días de análisis y debate aparecieron algunas ideas: las mafias de la educación trucha fueron importantes, pero no el único factor; más puede haber pesado el rechazo al esquema de derecha económica que presentó Cateriano; además este no se tomó la molestia de negociar en serio con los influencers del Congreso; la presentación fue arrogante; los nuevos ministros no eran muy atractivos; y así sucesivamente. Cada uno de estos y otros errores le fue costando votos, hasta que se hicieron mayoría.

Un error de Vizcarra parece haber sido salirse del centro-izquierda, y otro no tomar en cuenta la personalidad complicada de Cateriano, al que el inesperado retorno a las grandes ligas se le subió a la cabeza. Como se lo dijo muy bien David Rivera, ¿por qué no dejar los elogios a la minería, al sector privado y la economía neoliberal para una vez obtenida la confianza? No hacerlo es el estilo Mario Vargas Llosa redivivo.

Todo esto ha servido para poner en evidencia la facilidad con que hoy a los políticos de extracción popular les viene un reflejo con varios nombres: populista, izquierdista, anti-sistema, radical, etc. Todo eso ya estaba allí cuando llegó Cateriano, quien solo lo catalizó. De paso, luego de defenestrado no ha dejado de decir cosas discutibles, como llamar a los Frepap fanáticos religiosos desinformados (son de lo más institucionalista y formal del hemiciclo, y acaso hasta liberales si se les compara con la ultraderecha católica de estos días).

Ese reflejo de varios nombres está esperando, como el arpa en el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, “La mano de nieve que sepa tocarla”. Pero quizás el pueblo peruano golpeado por la pandemia no esté de humor ni para aventuras radicales o para candidatos demasiado bien vestidos. Si queremos descubrir ganadores a futuro, acaso hay que mirar, una vez más, hacia el centro político anodino, y hacia el liderazgo de lo que Luis Alberto Sánchez alguna vez llamó “la clase media de la inteligencia y de la virtud”.