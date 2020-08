Varias bancadas del Congreso insisten en aprobar una ley que permite el retiro de hasta el 100% de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para los aportantes no activos. El dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento también establece un procedimiento para que los aportantes activos retiren de sus aportes hasta un monto de 4.300 soles.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha opuesto al proyecto. Ha señalado que no se puede devolver un fondo que no existe debido a que nuestro sistema de reparto de aportes no incluye una cuenta individual, que esta iniciativa solo entorpece la recuperación económica y que terminarán con demandas ante el Tribunal Constitucional porque el Legislativo no tiene iniciativa de gasto.

La discusión se complica por el inicio de una campaña agresiva de varios legisladores que, lejos de presentar alternativas viables, amenazan con censurar a la titular del MEF −previamente interpelada por otras razones− si no acepta el proyecto de la ONP. Paradójicamente, uno de los impulsores de la medida, un legislador de la bancada de Podemos que preside la citada comisión, es propietario de empresas que han retenido para sí los aportes que reclama para los trabajadores.

El punto de las alternativas, es cierto que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se encuentra en una grave crisis. Las bajas pensiones de entre 583 y 1.042 soles, con 6,5 millones de afiliados y cotizantes en su mayoría de bajos ingresos, se debe a que sus contribuciones no son suficientes para el pago de pensiones, por lo que se requiere del concurso Tesoro Público.

En el corto plazo de la emergencia, debe considerarse la expectativa de los afiliados que esperan un apoyo del Estado. A inicios de la cuarentena, el MEF anunció un subsidio para estos afiliados al SNP de bajas pensiones, una medida que no fue concretada en el marco de la subestimación de las transferencias que sí se llevan a cabo de modo más ordenado en otros países de la región. Por esa razón, es atendible la propuesta de la entrega de un bono focalizado al segmento más vulnerable de pensionistas, según requisitos de edad, tiempo de aporte y la recepción de otras transferencias.

No obstante, en el mismo terreno de las salidas reales, este caso abona a la discusión ya planteada durante esta crisis sobre el establecimiento de una pensión o renta universal que a su vez ordene y sistematice una política pública, cuya incidencia en la reactivación será decisiva.