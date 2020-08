No hay interés de generar inestabilidad al gobierno. Manuel Merino sobre la negación de la confianza, por primera vez en la historia, a un gabinete en su inicio.

Si Vizcarra sigue equivocándose, podría caer la posibilidad de una vacancia. Congresista AP Jesús Arapa.

Cambiar el modelo primario exportador. Marco Arana sobre su plan para cómo contener la pandemia.

Cateriano fue a Uruguay para evitar el asilo de Alan. Martha Chávez sobre una razón para negar la confianza.

Su falta de expertise. Manuel Merino sobre lo mismo.

Cateriano no habló sobre lo que le solicitamos. Rocío Silva Santisteban.

Le hemos dado una respuesta política a su mala conducta. Carlos Almerí de Podemos sobre Cateriano.

Cateriano está fuera de la realidad. Indira Huilca.

Le hemos hecho un bien al país. José Luna Morales (Podemos) sobre la negación de la confianza a Cateriano.

A mí se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que, por lo tanto, iba a ser muy difícil que se me extienda el voto de confianza. Pedro Cateriano.

La reforma universitaria no se negocia. Martín Vizcarra al Congreso.

Mi amigo Cateriano cometió un grave error: nos vino a hablar de minería, no era el momento. Daniel Urresti.

La salida de Cateriano del gobierno le conviene a Vizcarra ya que este le fue ‘impuesto’ por la Confiep y la derecha. Alberto Adrianzén.

Que no se arrodille ante la Confiep. Verónika Mendoza sobre Martos.

Al señor Cateriano le ha faltado una visión de país. Carlos Mesía.

Se fue Cateriano y puede ganar el Perú. Nicolás Lynch.

Debemos actuar como un solo puño para salir adelante. Pedro Cateriano.

La responsabilidad de no haber recibido la investidura le corresponde a Cateriano. Otto Guibovich.

Esto va a ser una parálisis del aparato público. Diethell Columbus de Fuerza Popular sobre lo mismo.

Todos en el Perú saben que yo soy un opositor constructivo al gobierno. Omar Chehade.

Los políticos quieren que los proyectos urbanísticos sean sus autorretratos. Augusto Ortiz de Zevallos.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.