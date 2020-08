Editorial del diario El País (*)

La situación de los rebrotes es cualquier cosa menos tranquilizadora. El número de focos activos se acerca a los 600, lo que convierte a España en el país de Europa occidental con un mayor número de contagios acumulados de coronavirus. Las reuniones familiares o sociales y los locales de ocio ya sobrepasan en importancia, como fuente de rebrotes, a los temporeros agrícolas hacinados en alojamientos inadecuados. Los indicadores básicos de la epidemia están aumentando, y eso incluye los diagnosticados, los hospitalizados, los ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y las muertes. Ante esta situación, el balance que ha hecho esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un discurso carente de autocrítica no se entiende muy bien. Ha habido errores, los sigue habiendo y es imprescindible identificarlos y corregirlos ante una segunda ola que cada vez parece más cercana, si es que no está ya entre nosotros.

Desde la llegada a España de la pandemia, los fallecimientos por covid-19 seguramente están más cerca de los 44.000 que indica el exceso de mortalidad registrada que de los 28.000 confirmados por la autoridad sanitaria; más de 50.000 trabajadores sanitarios han resultado infectados, y 20.000 personas han muerto en residencias de ancianos. Estas cifras sitúan al país entre los más afectados del mundo. La preparación del sistema sanitario ha resultado obviamente deficiente, y en aspectos importantes lo sigue siendo, como revela la inexplicable escasez de rastreadores, una de las condiciones más repetidas desde hace meses por los epidemiólogos para relajar las medidas de protección. La gestión de los datos ha sido un desastre, con disparidades de criterio entre comunidades autónomas y cambios de rumbo en mitad del proceso. El país no se puede exponer a una repetición de los mismos errores ante la segunda ola. Es comprensible que el Gobierno no quiera espantar al turismo más de lo que ya está, pero no a costa de infravalorar la gravedad de la situación. Hay vidas en juego. [...]

No se puede decir que la situación sea ahora la misma que en marzo, pero sí que hay importantes errores que no han sido corregidos. El Gobierno y las comunidades autónomas deben dejarse de autobombo y estimular ese análisis crítico. Ya.

(*) 8 de agosto de 2020.