Por: Adela Escardó

No somos niños ni cabras dándonos topetazos inofensivos. Es la vida recia en un Congreso y los combazos dañan al país en conjunto. Unos diez millones de niños y jóvenes conforman la aorta por donde fluye la vida del Perú. Sin embargo, un exorbitante número de peruanos ejerce la corrupción casi como carta de ciudadanía.

No pues. No gana el que mejor enlace logre entre educación y negocio, salud y negocio, y poder y negocio. Se plantean trueques inconcebibles; el voto de confianza al primer ministro contra la pulverización de la Sunedu. ¿Es acaso herencia del Perú incaico y virreinal donde las autocracias impidieron a la mayoría identificarse con el Estado lo que mereció practicar la estafa a fin de recuperar lo que les era sustraído? El engaño normalizado.

¿Es esto lo que queremos transmitir? Estos hechos merecen denunciarse hasta que ingresen en nuestros registros mentales, se asimilen y nos conduzcan al cambio. Boicotear cada proyecto nos lesiona y socava nuestra autoestima. ¿Por qué lo destructivo, la envidia, tiene siempre que llevarnos la delantera?

Un buen número de nosotros entrega lo mejor de sí. ¿Por qué el lado oscuro de la población se halla siempre dispuesto a malograr nuestro país?

Albergamos ese lado envidioso que ansía que los demás no progresen a menos que sea fruto de la propia gestión. Si lo emprenden otros y no yo, no vale. Es la horrible cara de la envidia: “si no soy yo quien lidera entonces nada merece hacerse”. ¿Les suena familiar? Tantos proyectos truncados. ¿Hasta cuándo?

Frente a esa potencia destructiva la única arma efectiva es la educación. Una educación suficientemente buena para todos, que nos proteja, a modo de arnés de contención, de nuestro nocivo instinto tanático.

El Ejecutivo debería adoptar el tema como una de sus inversiones importantes y salvadoras. Con el mensaje estructurante de construir y recuperar la salud mental y la autoestima de los peruanos que es el tronco sólido que necesitamos.