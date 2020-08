La diversidad exige comunicarnos de manera singular. Marcando las diferencias, especificando, nombrando con letras y términos adecuados. Valorando el concepto y la forma como se aborda ese concepto en la práctica. Decir Yunza cuando el nombre exacto es Yunce, puede ser una equivocación que nace de la sorpresa: “todo el mundo le dice Yunza, así que es Yunza”. Sin embargo, si esa duda persiste y no hay claridad, es necesario preguntar a quien conoce del tema y de seguro, tendremos una información correcta.

Nos hemos acostumbrado al agua tibia, a dejar pasar por alto los detalles o a quedarnos contentos con la explicación más general. Muchas veces me han tildado de exagerada cuando cuestiono alguna terminología poco amigable o demasiado imprecisa. Por ejemplo, cuando se anuncia un suceso en Puno y no se alude al lugar real del hecho: Ayaviri, Capachica, Atuncolla, etc.

Si en el nivel más básico no se toma en cuenta la heterogeneidad, cómo hablamos después de inclusión o cómo explicamos que en el plano cultural no se reconozca lo diversos que somos y en el nivel ciudadano neguemos los derechos fundamentales a todos los peruanos y peruanas.

En nuestro quehacer comunicacional no es práctico decir “la ayuda llegará para Amazonas”, por ejemplo, pues si no se especifica qué lugar necesita esa ayuda, se realizará un recorrido absurdo. Si es para Condorcanqui, el vuelo será hacia el aeródromo de Ciro Alegría, porque si se manda a Chachapoyas, como capital de la región, tendremos que hacer un nuevo viaje (perdiendo tiempo valioso) hacia la zona indicada.