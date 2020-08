Qué aburrido sería el periodismo si solo nos dedicáramos a entrevistar a los personajes que nos gustan. La verdad es que con más frecuencia interpelamos a los que no son de nuestra predilección. Es más, por experiencia debo decir que los abordajes a aquellos con los que no comulgamos implican mayores desafíos, como investigar en profundidad, documentar las declaraciones anteriores y buscar fuentes entre sus amigos y enemigos. No es verdad que los periodistas entrevistamos únicamente a los que nos agradan.

El afroamericano Alex Haley no la pasó nada bien cuando entrevistó al líder del partido nazi estadounidense, George Lincoln Rockwell, quien no dudó en poner un arma sobre el escritorio en una abierta amenaza originada por su odio a los negros. Tampoco fue un té de tías la ocasión en que Riccardo Orizio habló con el sangriento sátrapa etíope Mengistu Haile Mariam. Ni la ocasión en que Jon Lee Anderson escrutó cara a cara a Augusto Pinochet. Mucho menos fue una partida de dados el día que Mike Wallace confrontó al líder del Ku Klux Klan, Eldon Edwards. Mucho menos la oportunidad en la que Julio Scherer García se dejó secuestrar por el capo del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, a cambio de entrevistarlo. O la vez en la que Gabriela Cerruti dialogó con el represor Alfredo Astiz y este le dijo sin anestesia: “Yo soy el hombre mejor preparado técnicamente en este país (Argentina) para matar a un político o a un periodista”. Es verdad, ya perdí la cuenta de cuántos entrevistados hubieran preferido terminar la conversación con un plomazo. Entrevistar es muy difícil, pero se aprende.