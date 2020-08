Distopía rumbo al Bicentenario

Perú, 2021. A las puertas de las elecciones presidenciales del “glorioso” bicentenario, los partidos tradicionales se han hundido en las encuestas y María Teresa Céspedes, una carismática líder de un partido ultrarreligioso peruano llamado “Frepap”, derrota, con el apoyo de la “izquierda progresista”, obnubilada por el origen rural del movimiento político-religioso y su condición de minoría, al candidato de la derecha ultraconservadora empresarial.

Perú empieza a transformarse. Poco a poco, los peruanos nos empezamos a dejar barbas muy largas. Ya no se sabe quién es “rojo” y quién es israelita, porque las barbas son todas iguales. Lindo, inclusivo. Cada vez más peruanas dejan sus faldas y pantalones para usar túnicas y velos inspirados en la biblia, mientras el laicismo de sus aliados mira de costadito. Los liberales huimos, emigramos a países como Uruguay y Costa Rica porque no tenemos lugar aquí. La “izquierda progresista”, ya con el Frepap consolidado en el poder, repara, muy tarde, demasiado tarde, en que no puede negociar los derechos de las minorías LGTBI porque estos se oponen a los dogmas religiosos del partido gobernante, cuyo sueño siempre fue convertir al país en una teocracia, aunque lo negaron en campaña. El enfoque de igualdad de género es eliminado de la política educativa y, con ello, el Frepap termina por darles una patada en el trasero a sus aliados de la “izquierda progresista”.

Con el tiempo, resulta que los “israelitas del último pacto” y la derecha cristiana conservadora se dan cuenta de que defienden los mismos “valores” y forman un partido teocrático que se asegura el poder. Al fin llegó la tierra prometida, el Perú 2021 hasta la “eternidad”.