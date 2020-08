La lógica nos obligaría a pensar que deberían existir razones absolutamente graves e imperativas para justificar la caída de todo un gabinete ministerial, sobre todo, en las graves circunstancias que vive el país azotado por una pandemia que no da tregua y que, por lo contrario, se acentúa. Un gravísimo caso de corrupción, una amenaza a la institucionalidad democrática o a la vida de los ciudadanos, entre otros, podrían llevar –efectivamente– a la negación del voto de confianza.

Pero no otorgarle la investidura a Pedro Cateriano y sus ministros tuvo otro motivo, uno subalterno y vergonzoso, demoler la reforma universitaria. Un objetivo largamente perseguido por las mafias que manejan los mercachifl es de la educación bamba y sus operadores políticos. En los últimos años cualquier intento por lograr una educación de calidad que forme ciudadanos en igualdad y tolerancia es blanco de grupos económicos y conservadores con mucho poder.

Pedro Cateriano cometió errores que polarizaron y lo debilitaron. Su discurso político y económico en el parlamento hacía prever el voto en contra de la izquierda, esa no fue ninguna sorpresa. Sin embargo, lo revelado por varias fuentes periodísticas acerca del chantaje, comunicado por el propio presidente del congreso a Cateriano, exigiendo la cabeza del ministro de educación a cambio de la confianza, no hace sino confirmar que estamos en manos, no de congresistas, sino de chantajistas que solo defienden sus intereses.

A la luz de los hechos, está claro que el gobierno no cedió la extorsión y lo que sigue es de pronóstico reservado. Ojalá tomemos nota y conciencia para las siguientes elecciones.