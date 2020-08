El anuncio de su no candidatura 2021 del expremier Salvador del Solar fue recibido con diferente credibilidad y discreción en los medios.

La poca notoriedad noticiosa del paso al costado de quien va, según Ipsos en julio, segundo en la carrera por la presidencia, con 14% –debajo de George Forsyth (23%) y sobre Daniel Urresti (9%)– a solo ocho meses de la votación, obedece a que la atención ciudadana y periodística está en la pandemia.

Asimismo, al perfil bajo que tuvo desde que dejó la PCM al disolverse el congreso, o hasta porque el anuncio lo hizo un viernes a las diez de la noche en una entrevista en Canal N, en tiempos en que los diarios cierran temprano sus ediciones, en medio de un corte comercial que le quitó dramatismo y enfrió el momento en alguien que conoce bien el arte de la puesta en escena.

Hay quienes ven el anuncio de Del Solar como la típica jugada del que niega su candidatura al estilo de ‘no quiero, no quiero, pero… échamelo al sombrero’. A Alejandro Toledo le dio un magnífico resultado anunciar en 2000 que declinaba a su candidatura presidencial de oposición a Alberto Fujimori para que se eligiera a Alberto Andrade o Luis Castañeda y, al final, él fue candidato y se quedó con la banda (además de varias cosas más).

A diferencia, Del Solar no es un sinvergüenza. Lo más probable es que sean otras las razones de su declinación. Desde personales, hasta porque, al no tener partido, habría tenido que ir con algún ‘vientre político de alquiler’ que le cobre peajes indecorosos que, por principios, no quiera pagar. O, también, algo inusual en política, por un sentido de responsabilidad con el país.

Pero Del Solar no está diciendo que se retira de la política, sino que declina en su postulación para colaborar en la construcción de “un espacio que podría incubar un proyecto renovador en el centro difuso” –como escribió hace poco Alberto Vergara–, y que incluya a gente como George Forsyth, Julio Guzmán, Jorge Nieto o de AP.

Es decir, Del Solar no estará viendo la temporada electoral 2021 desde un palco, sino en el mismo escenario, y quien sabe si, dentro de lo imponderable que siempre es la política peruana, termine siendo, si la circunstancia lo requiere, un actor principal.