Boquita de caramelo

Es posible que el congresista Pérez no haya querido insultar al presidente de la República. Quizás para él usar lenguaje soez es segunda naturaleza, en el sentido de que tiene la boca permanentemente sucia, y es así como tramita sus disgustos y sus críticas. Acaso se expresa siempre en el mismo estilo con que el ex congresista Mamani cortejaba.

La grosería es un tropiezo de los modales del que nadie está libre, pero que todos administramos de acuerdo a las circunstancias. No son infrecuentes los groseros ocasionales en el ámbito íntimo. Sin embargo hay quienes viven en un constante desborde de grosería, a menudo como una manera de impostar una incontrolable virilidad.

Es casi seguro que al congresista Pérez no se le escapó nada. Simplemente se sentía en casa con la gente que lo rodeaba más de cerca. El micrófono encendido puede haber sido un accidente, pero la indecencia no. ¿Qué quiso decir? ¿Qué había derrotado a un presidente sobre el que tiene mala opinión? No lo logró cubriéndose de vulgaridad.

Pero notemos que al momento de pronunciar su insulto Pérez estaba contento, pues creía estar frente a una victoria. En esto su grosería no era un rasgo de furia sino una celebración. Señal de la manera en que se le confunden las contrariedades y las alegrías, en un solo caldero de confusión emocional.

Que Pérez haya llegado al hemiciclo llevado por un partido, digamos, universitario sorprende un poco. Quizás es indicio de que Alianza para el progreso busca a sus candidatos en todas partes, o más bien en cualquier parte. Pérez viene de una alcaldía menor y de empleos en varias estaciones de servicio.

Hay que decir que en lo de la grosería Pérez no es original, ni está solo. Se advierte el avance de una generalizada tendencia a pasar al insulto soez apenas la discrepancia se calienta. Esto se nota bien en los frecuentes insultos gritados al paso (es decir sin riesgo) desde automóviles en marcha.

Es cierto que la grosería tiene defensores. Pero siempre preferiremos glosar a William Shakespeare: “Las palabras sucias solo son viento sucio, y el viento sucio no es sino mal aliento, y el mal aliento es un bullicio”. Que viaja con o sin micrófono, podríamos añadir.