“Si es posible realizar ciencia e investigación en el Perú (...) producimos innovación tecnológica”. Frases con las que Martin Vizcarra destacó en su mensaje final de 28 de Julio el rol clave que la CTI (ciencia, tecnología e innovación) viene cumpliendo en la historia reciente del país en medio de un terrible C-19.

En el mismo tópico, la semana qué pasó, la comunidad local de científicos a través del hashtag #SinCienciaNoHayFuturo viene exigiendo que el premier Cateriano realice una ampliación de las frases de Vizcarra en su presentación de hoy en el Parlamento.

No soy per se científica, pero vengo trabajando desde diversos ámbitos en la popularización de la CTi, por un par de lustros, al menos. También he tenido la oportunidad –ayer y hoy– de impulsar reformas seminales para la CTi local, mediante gestiones concretas en asociaciones empresariales e institutos tecnológicos relevantes. Dicho esto, evidentemente, suscribo que #SinCienciaNoHayFuturo.

Pese a ello, quisiera alcanzar dos sugerencias al debate: 1. En verdad, ¡sin CTi no hay futuro! Sí, es la ciencia. Más tecnología e innovación. Y entendiendo por futuro ese Perú que todos soñamos de cara al Bicentenario. Integrado e integral, dentro y fuera. 2. Lograr dotar de sostenibilidad a todas las iniciativas públicas y privadas que existen actualmente en torno a la CTi, no solo es un tema de financiamiento. De hecho, ya lo hay. Y aunque este se incrementase, sin un buen modelo de gobernanza que implique facilitar estructura al ejercicio de la CTi, los anhelos serán solo anhelos.

El debate no se va a resolver hoy en el Parlamento. Por eso, es vital que sea un tema impostergable en la agenda de la próxima contienda electoral. Sí o sí.