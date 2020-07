Ojalá que el premier Pedro Cateriano explique bien el lunes en el Congreso en qué consiste el Pacto Perú (PP) lanzado por el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio, pues, a primera vista, parece sobreponerse con otras iniciativas parecidas que también han demostrado inoperancia.

Al final del mensaje, el presidente anunció que “vamos a convocar a representantes de cada uno de los partidos políticos” para un diálogo sobre cinco puntos: sistema unificado de salud; mejora de la calidad y reducción de las brechas en educación; crecimiento económico sostenible; reforma política y judicial; y lucha contra la pobreza.

Toda invitación a dialogar es valiosa en democracia, incluso por el simple acercamiento que –aún a la distancia social que impone la pandemia– es útil para construir confianza, algo importante en todo, desde la política hasta los negocios. Pero, si se quiere llegar a acuerdos entre partidos, se requiere, además de entusiasmo, método.

Si la convocatoria es a partidos políticos con bancada, por qué no ir al congreso; y si se quiere incluir a otros, por qué no recurrir al espacio ya establecido del Acuerdo Nacional (AN), cuyo secretario ejecutivo, Max Hernández, ha sugerido, con razón, llevar al PP ahí “para no dispersar esfuerzos”.

El AN se creó en julio de 2002, en el gobierno de Alejandro Toledo, y en el camino han mantenido membresía algunas agrupaciones que ya no representan a nadie. Con frecuencia, además, los presidentes recurren a este espacio solo cuando tienen problemas, como lo graficó una caricatura de Carlín de 2004 en la que el expresidente Toledo, quiñado por los golpes políticos, le pide a su chofer que lo lleve al AN, pero ya ninguno de los dos se acuerda ni dónde queda su sede.

Es mejor usar los espacios ya creados, como el AN o hasta el congreso, por más impresentable que sea el actual –¡es lo que hay!–, pues seguir fundando instituciones para cumplir tareas que ya realizan otras entidades, y sin reemplazarlas, parece un esfuerzo de acuerdólogos o pactólogos bien intencionados, pero mal encaminados; o mecida practicando el arte del cojudeo que los peruanos cultivamos con tanto esmero, un riesgo que es mejor evitar con este nuevo arroz con pacto Perú.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.