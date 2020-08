El título no alude a alguna nueva fórmula estrambótica contra el coronavirus, sino a los reclamos de autocrítica en el pasado mensaje presidencial. Pedro Cateriano ha respondido: “No conozco político que vaya a autoflagelarse como quieren algunos adversarios”. Al menos en las democracias son infrecuentes.

Sin embargo reconocer los propios errores es señal de buenos modales políticos, y puede ganar algunos puntos. Siempre y cuando los errores no sean muchos o muy graves. Los gobernantes suelen reconocer sus errores planteando nuevas políticas, tácitas críticas a las suyas anteriores. Pedirles más suele chocar con un muro de silencio.

Lo más cercano en un dirigente a reconocer un error personal o colectivo es pedir disculpas. Los gobernantes del Asia lo usan como recurso político, y este uso se ha difundido. Martín Vizcarra acaba de hacerlo frente a la mujer arequipeña cuyo esposo murió por desatención, y a la que el presidente no escuchó en su paso por esa ciudad.

En el fuero íntimo criticarse a sí mismo es un antiguo recurso de quienes buscan perfeccionarse, y darse de latigazos es un conocido medio de expiación religiosa. La versión pública más conocida de este tipo de prácticas es la autocrítica, palabra introducida en el lenguaje político por las polémicas internas de los partidos comunistas.

Sin duda en los sistemas democráticos hay espacio para que los dirigentes se autocritiquen sin llegar, como es de rigor en el modelo estalinista, a la flagelación. Pero la autocrítica moderada siempre dejará descontentos a los opositores. Por lo tanto los políticos suelen evitar de plano entrar a ese terreno.

Una flagelación, como la llama Cateriano, hubiera dejado confundido al público en general, que espera otras cosas en los discursos de este tipo. No tanto los errores, sino propuestas algo convincentes para enmendarlos. No los lamentos, sino una actitud proactiva frente a los problemas de la hora. Alivio, no sal sobre las heridas.

Un mensaje con la lista de los errores cometidos por la gestión de Vizcarra hubiera alegrado a algunos, pero a la vez hubiera sido redundante. Pues los medios de la oposición están activamente dedicados a difundir su percepción de los errores cometidos por el gobierno. ¿Esperaban que el discurso de Vizcarra les diera la razón?