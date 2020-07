Las vacunas anti covid-19 han dado un paso más hacia la realidad al empezar a discutir precios, un aspecto clave de su sistema de producción. Moderna Inc., uno de los laboratorios más avanzados, ha adelantado entre US$ 50 y US$ 60 por persona para su tratamiento en dos etapas, sumas tentativas que todavía pueden cambiar en cualquier dirección.

El otro precio revelado para la vacuna es el de la alianza de laboratorios Pfizer-BioNTech, que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de los EEUU para entregar 100 millones de unidades en diciembre, a US$ 19.50 cada una. En este y otros espacios de la competencia comercial, la calidad de la vacuna también va a ser decisiva para su demanda.

¿Quién va a comprar las vacunas? Los gobiernos son los primeros en la cola, sobre todo aquellos que han financiado a diversos laboratorios. Pero como son productos en el mercado, la demanda probablemente sea más variada que eso, sobre todo a partir del momento en que se multipliquen las marcas ofrecidas y percibidas como eficaces y seguras.

Pero todavía estamos en la etapa de los pedidos instantáneos de grandes lotes virtuales. En junio la Unión Europea pidió a sus miembros autorización para comprar por adelantado vacunas prometedoras, ninguna de ellas fabricadas en los EEUU. Pues Washington ha establecido que el país no venderá vacunas antes de haber satisfecho sus propias necesidades.

En los márgenes de lo que todavía es esencialmente un mercado de futuros hay laboratorios, como Johnson & Johnson, que anuncian una política de cero lucro con la vacuna. En estos casos se habla de precios hasta de US$ 10 para “tratamientos para uso pandémico de emergencia”, orientados hacia los países más pobres.

Los analistas del naciente mercado de la vacuna covid-19 estiman que el periodo a tomar en cuenta será 2020-2026. Lo cual sugiere que distribuirla por el mundo puede demorar más de lo que tomó desarrollarla. En teoría la vacuna se abaratará, pero pueden aparecer insospechados costos en hacerla llegar garantizada a sus diversos destinos.

Las cotizaciones más caras que han aparecido nos dicen que sin mediación estatal o donativo privado la vacuna estará fuera del alcance de las familias más pobres.