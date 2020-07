La orgía perpetua del lugar común

Las reacciones y comentarios de periodistas y políticos sobre un mensaje presidencial tienen mayor influencia en el balance que la opinión pública se hace del mismo que el propio mensaje.

Ese fue el tema del programa 3D de RTV de ayer a propósito del mensaje del presidente Martín Vizcarra que generó comentarios muy diversos, desde el ‘muy bueno’ hasta el ‘lo único bueno es que fue el último’.

Pocos siguen las dos horas de un mensaje presidencial servido en una sopa de números, en un contexto de desgano creciente de la ciudadanía por la política. Expresión de ello es que los canales de TV abierta se fueron a otros temas poco después del discurso.

La gente se acaba formando una opinión del mensaje por lo que dicen los pocos que dicen haberlo visto y –acaso– entendido, con una intermediación en la que se aplica el poema de Ramón de Campoamor: “Y es que en el mundo traidor/nada hay verdad ni mentira:/todo es según el color/del cristal con que se mira”. Y en la que también pesan cada vez más las redes sociales en las que abunda el bullying digital inducido con alevosía al estilo del “miente, miente, que algo queda” de Joseph Goebbels.

Todo lo cual sucede, como a propósito del mensaje de este 28, en una suerte de orgía perpetua del lugar común. A continuación, una contribución de esta modesta columna para que la puedan usar los comentaristas o tituladores de los próximos mensajes:

Mensaje de luces y sombras... No dedicó una línea a (lo que usted quiera)... Más de lo mismo… Solo recuento de gestión… El gobierno no tiene un plan para enfrentar el problema… El país ya no resiste más promesas incumplidas… La situación no está para festejar ni desear feliz 28… Me gustaría vivir en el país en que vive el presidente… Mensaje de esperanza… Discurso mediocre… Triunfalismo sin fundamento… Sin mea culpa ni autocrítica... Dejó un sinsabor en la gente... Listado de lavandería… Puras promesas... Solo un saludo a la bandera... Debió ofrecer disculpas... Siguen las mentiras… Recetas que ya fracasaron… Hechos y no palabras... Mensaje que no deja nada… No fue para los ciudadanos de a pie… Poco realista… Aburrido… No tomó en cuenta a la sociedad civil… Mensaje gris que deja poco para el optimismo… No pudo recuperar la iniciativa...

