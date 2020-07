¡Háganse una, congresistas!

Hace un año, la comisión sobre abusos sexuales contra menores en organizaciones, presidida por Alberto de Belaunde, culminó una importantísima investigación sobre el Caso Sodalicio, el colegio Héctor de Cárdenas, y violaciones a niñas awajún.

Carmen Wurst, presidenta de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica y asesora de tal comisión, comentó en las páginas de Perú21 sobre la relevancia de este informe. Respecto del Caso Sodalicio, manifestó que los testimonios no solo refirieron abusos sexuales, sino “gravísimos hechos de violencia psicológica y física, tales como prácticas de intimidación, descalificación y lo que podemos decir ‘lavado cerebral’ y culto al fundador, Luis Fernando Figari”.

En la entrevista, Wurst le pide al pleno del Congreso que debata este documento “por respeto a las víctimas que declararon ante la comisión investigadora”. Y para que la presentación de este reporte “nos permita a todos los peruanos tomar conciencia de lo que pasó”.

“Una sociedad que calla es casi tan culpable como de cometer el delito. En psicoanálisis decimos que todo aquello que no se elabora, que no se habla, retorna con más fuerza. Es la compulsión de la repetición. Algo que no es castigado, señalado como delito, no se prohíbe, entra en el terreno de la impunidad, de la normalización de una práctica que deja daños a lo largo de la vida”, enfatizó.

Parte del proceso de reparación en este tipo de casos, visibilizados en los últimos años por los medios de comunicación en diversos países, ha obligado a los respectivos Estados a intervenir. ¿Por qué? Porque ello ha hecho que las cuestionadas instituciones reconozcan el dolor de las víctimas y les pidan disculpas públicas y privadas. Pues eso ayuda en el proceso de sanación de aquellos y aquellas que han sido abusadas. Pero claro. Ello todavía no ocurre en el Perú, pues el Congreso actual está más preocupado en lanzar iniciativas que polarizan y que avergüenzan, debido a la carga populista y demagógica de algunas de las bancadas que conforman la mayoría.

En el libro No retiro nada, de Alberto de Belaunde, se cuenta con pelos y señales lo que costó echar a andar dicha comisión. La indolencia de nuestra clase política ante este tópico, narrada en el mencionado texto, es absoluta y enervante. Todavía están a tiempo de reivindicarse.