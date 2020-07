Eso no es un país fuerte

Después de escuchar el mensaje del Presidente me da la siguiente impresión: lo peor de la pandemia ya pasó y ahora lo que importa es la reactivación económica. No hay una sola línea que nos diga no solo que somos el país con mayor número de fallecidos por millón, sin contar a los “sospechosos”.

Tampoco hay una sola línea que nos diga qué puede pasar si los fallecidos aumentan, lo que todos sabemos que está sucediendo. ¿En algún momento se va a tomar alguna medida para salvar vidas, si la pandemia empeora? Pues no. Ni una línea acerca de un Plan B, o de un tablero de control, como en nuestros países vecinos, para saber cuándo hay que tomar medidas.

Pregunta: si la reactivación no puede parar −”porque el virus también mata a quienes no ganan dinero”−, ¿vamos a una reactivación con fallecidos? Quizá a eso apuntan los recientes estudios de prevalencia: si en Iquitos ya hay 70 % de infectados (¿25 % en Lima?), ya casi está lograda la inmunidad de rebaño. Pero esa estrategia no funciona, como ahora lo saben bien los suecos.

Hemos insistido en el bono universal, por su carácter humano y reactivador (hasta el BCR lo pide). Y nos alegramos con el anuncio del segundo bono, aunque debería haber por lo menos dos más y su monto es insuficiente. No solo eso. El gobierno debería reconocer sus errores e ineptitudes y que la ausencia del segundo y tercer bono agravó la recesión (en Argentina, Colombia y Chile donde ya se repartieron −sí, ya − más de 3 bonos, eso mitigó la recesión).

Pero no lo hace. En estos 135 días de cuarentena los 760 soles equivalen a S/ 5.60 diarios por familia de 4 personas. Con eso han tenido que vivir 6 millones de hogares. ¿Les parece justo? No lo es. Para nada. Pero con dos o tres bonos sí se compensa la pérdida de ingresos y se reemplazan los 5,000 millones de soles de pérdida de la masa salarial en Lima por los 2.7 millones de despidos (INEI).

Se nos dice que el presupuesto de salud de S/ 20,000 millones es el mayor de la historia, pero solo es 7 % superior a los S/ 18,494 millones del 2019. En lugar de decirnos que se va a mejorar la ejecución de la inversión pública, promoviendo la reforma del Estado y la meritocracia, tenemos convenios gobierno a gobierno. En un rápido conteo se van a otorgar S/ 41,000 millones en Línea 4, hospitales, agua y colegios. Y faltan los S/ 7,000 millones de la reconstrucción del norte. ¿Mejor ya de una vez que vengan los ingleses?

Hay una serie de anuncios en el discurso que apuntan bien. No está mal la idea del Pacto Perú con los partidos políticos “para transitar este proceso de transición (sic) en paz”. Pero ya tenemos el Acuerdo Nacional, en el cual además está toda la sociedad civil. También es importante el gobierno digital, pero se debió hablar de la Red Nacional de Fibra Óptica que ya está construida, pero que no entra en funcionamiento debido al modelo de APP.

El Presidente dice que el COVID-19 encontró un país fuerte pero con deficiencias estructurales como la desigualdad y la informalidad. Me permite, señor Presidente, eso no es un país fuerte. Es un país débil. Allí está todo el problema. Cuando el país crece por las materias primas, los pobres disminuyen. Pero siguen siendo informales porque la estructura productiva es incapaz de acogerlos. Y la desigualdad también aumenta, cuando se mide por la riqueza. Y cuando los precios caen, dejamos de crecer. Eso es lo que hay que cambiar.

El Presidente se ganó la aprobación ciudadana con la lucha contra la corrupción, por la reforma política y por la aplicación temprana de la cuarentena para salvar vidas −quizá muy estricta pero igual necesaria−. Pero ahora parece solo tener el norte de una reactivación económica −para eso el nuevo Premier− y llegar, como sea, pero llegar, al próximo 28 de julio. Si eso es así, esta historia tiene todavía varios capítulos antes del 2021. Igual, felices Fiestas Patrias.