Fiestas Patrias diferentes, por cierto. Las actividades habituales, como desfiles militares, misa en la Catedral, y reunión en el Congreso, suspendidas. Los clásicos días feriados desaparecidos por el mismo camino. Tampoco se podrá ver este año a las multitudes festejantes en las calles, salvo cuando la TV denuncie alguna.

Salir de Lima por estos días sigue siendo una buena idea, para quienes se lo pueden permitir. Pero allí también están las cuestiones sanitarias de los espacios públicos, los problemas con el transporte, la crisis hotelera, todo traducido en nuevos precios. Sumémosle a esto las zonas a las que no conviene acercarse.

Tendremos, pues, unas Fiestas Patrias hechas jirones, en lo que será recordado como el año en que llegó la pandemia. El espíritu patriótico es también un asunto de costumbres, y algo va a costar mantenerlo frente a la pantalla. Oportunidad para la evocación de los pasados más amables y la reflexión sobre las incertidumbres del futuro.

Se nos ha avisado que el avance del virus no se va a detener por el momento. Por lo que ya será bastante si estos días no se convierten en una tácita ceremonia del luto para las personas, con los mensajes políticos sonando algo desenfocados con la pandemia como al telón de fondo. En verdad nada va a sonar igual.

Este año el Estado se presenta ante la Nación avasallado por fuerzas que lo han superado. Martín Vizcarra heredó, puntualiza la historiadora Carmen McEvoy, “un Estado que es ineficiente hasta la médula”. Algo que se disimulaba bien, aunque fuera por un momento, entre los festejos de otras Fiestas Patrias.

En diversos momentos pasados algunos han visto en el aniversario nacional una oportunidad de hacer notar el evidente desfase entre el orgullo patrio y las postergaciones de la República. Este año casi no es necesario hacerlo, y a la vez nunca desde el siglo XIX ha habido mejor momento para empezar a encontrar motivos y salidas a ese problema.

¿Felices Fiestas Patrias? ¿Por qué no? Sobre todo si podemos mirar más allá de lo inmediato, y captar el sentido histórico de los mejores aspectos de toda la aventura peruana. No todas las Fiestas Patrias han sido momentos jubilosos. Sin derrota a la vista y con un desafío al frente, esta no es, ni de lejos, la peor.