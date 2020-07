Luego de cuatro meses de emergencia, resurgen algunos conflictos sociales cuya intensidad disminuyó en los momentos iniciales de la pandemia. Este resurgimiento está acompañado de otros malestares relacionados precisamente con la pandemia y con la reactivación de la economía.

Los conflictos antes de la pandemia no desaparecieron, aunque en número se mantuvieron relativamente estables desde el último trimestre del año pasado. El reciente reporte de la Defensoría del Pueblo señala que en junio existían 190 conflictos sociales, que de ellos 140 se encontraban activos, que respecto al mes anterior se habían agregado solo dos, que la mayor cantidad de conflictos se desarrollan en una sola región y que 90 conflictos se encontraban en proceso de diálogo.

Ha surgido un distinto tipo de conflicto, relacionado con la pandemia, que la Defensoría define como demandas y tensiones sociales y que agrupa a reclamos del personal de salud en la actividad minera, en los establecimientos penales y el problema de los desplazados internos. En junio, estos reclamos se elevaron a 125, siendo los más numerosos los que corresponden al personal de salud que reclaman la entrega de equipos de protección personal, pago de bonificaciones y nombramiento del personal, entre otros.

Estos reclamos se han extendido los últimos días a la población en las regiones de alto contagio y baja cobertura en salud, como Arequipa y Huánuco, a raíz de lo cual se ha intervenido la primera de estas regiones, creando un marco jurídico para la solución de las graves crisis por el Covid-19. No atender estos reclamos, como acaba de suceder en Huánuco con la visita de la delegada del Ejecutivo, solo embalsa las crisis humanitarias.

En el caso de Espinar, el conflicto es mixto. La población exige que la empresa minera, que debe más de 130 millones de soles por el pago del 3% de sus utilidades a un fondo de desarrollo social, pague un bono, a lo que la empresa se resiste porque afectaría la razón de ser del Convenio Marco de Espinar. La población ha paralizado la zona desde el 15 de julio, y el conflicto, en el que ya opera la PCM, se torna complejo por el temor a que el pedido del pago de bonos se generalice.

En su reciente visita a Arequipa, el titular de la PCM ha señalado la necesidad de no impedir o limitar a la inversión privada, al mismo tiempo que expuso la decisión del Gobierno de no insistir este año en la reactivación de proyectos mineros con conflictos. Es un paso razonable y responsable bajo el entendido de que la reactivación no será exitosa si los conflictos se agudizan.