La regionalización ya venía mal y, como varios otros aspectos del quehacer nacional, con la pandemia solo explosionó.

Esto debe motivar un rediseño urgente, pero bien pensado, de la regionalización que, sin perder la descentralización de las decisiones en el territorio, corrija sus deficiencias.

Es lo mismo que ocurre con la salud pública y, en general, con los servicios públicos fundamentales, cuya debilidad explica las profundas brechas sociales que la pandemia ha hecho más obvias, aunque no para los ciudadanos pobres de un país en el que morirse en las puertas de un hospital público, por falta de atención, ya ocurría antes de que llegara el covid-19.

Lo mismo sucede con un modelo de regionalización establecido hace casi dos décadas como respuesta a un problema obvio, pero que se planteó con improvisación y cuyos principales perjudicados han sido los ciudadanos.

La pandemia solo ha sido el detonador de un problema que ya existía, el cual se expresa de manera dramática en varias regiones en las que el sistema de salud público ha colapsado, siendo Arequipa el caso más notorio en este momento, pero en modo alguno el único. La desesperación en otras regiones como Huánuco crecerá, dejando de lado la ilusión de que la altura era una defensa para zonas andinas pobres.

La ineptitud grotesca del gobernador Elmer Cáceres de Arequipa es, sin duda, parte del problema, llegando al exabrupto de ni siquiera haber usado el equipamiento enviado para combatir la pandemia en su región, pero el fondo del problema es una regionalización mal planteada y peor implementada.

La intervención de la salud en Arequipa, que Cáceres llama de modo conmovedoramente indebido ‘acompañamiento’, será pedida en varias zonas.

El problema no es de recursos –las regiones tienen sin usar S/ 15 mil millones por canon minero– sino de diseño, funciones y capacidades de gestión, así como de una incorrecta relación de las administraciones regionales y municipales con el gobierno central, lo cual debe ser corregido en el marco de una reforma del estado que no retroceda en el afán de la descentralización de las decisiones, sino que las reestructure pensando antes que nada en el ciudadano. Las regiones no pueden seguir igual.

