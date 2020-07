El mutuo cierre de consulados de China y los EEUU es un nuevo capítulo en lo que se viene llamando una Nueva Guerra Fría. No solo porque ahora Beijing ha reemplazado a Moscú en el pulseo con Washington, sino porque ella no se da en un mundo bipolar como el de la postguerra. Lo ideológico ya no pesa tanto; hoy es lo político y lo comercial.

Hay la generalizada percepción de que el principal promotor de esta Nueva Guerra Fría es Donald Trump, quien en todo momento ha promovido el conflicto con China como una bandera nacionalista. Beijing lo ha ayudado con su política expansionista en el Asia, sobre todo sus iniciativas militares en islas del Mar del Sur de China.

Hoy, cuando el coronavirus, los choques raciales y la crisis económica hacen tiras sus posibilidades de reelegirse en noviembre próximo, Trump necesita la confrontación con China más que nunca. Pero a pesar de la guerra comercial en curso entre los dos países ellos tienen un fuerte intercambio de bienes y servicios que limita los gestos agresivos.

Quizás Trump no quiera reconocer esos límites, y piense que una escalada más en serio podría hacer el milagro de reponer la ventaja electoral que acaba de perder. La doble idea es pisar más fuerte el acelerador nacionalista y con ello distraer de los fracasos en la lucha contra el virus. ¿Le puede funcionar ese recurso?

Mientras tanto Joe Biden sigue adelante en el promedio nacional de encuestas, pero su ventaja no es espectacular. Su 10% de ventaja a comienzos de este mes ahora está en 8%, y esas proximidades esperanzan a Trump. Aunque estrecha como parece, la ventaja de Biden no ha dejado de crecer desde que la pandemia entró a velocidad de crucero en abril.

Si el cuco chino le va a servir de algo (no lo ha hecho hasta ahora), Trump va a tener que hacer algo más que lanzar acusaciones o cerrar consulados. Lo cual es una perspectiva amenazante. Por algo se dice que no hay nada tan peligroso como un presidente reeleccionista de los EEUU en un año electoral. Que lo digan, si no, las víctimas de la pandemia.