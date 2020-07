Mi programa Costumbres cumple 20 años en el aire. Nos ha alimentado el poder del rayo y en este tiempo tenemos varios aprendizajes.

1.- Los saberes de cada pueblo del Perú son generadores de desarrollo.

2. La riqueza cultural de peruanas y peruanos no debe ser ajena a una vida digna, con servicios básicos y oportunidades.

3. Es urgente reconocernos como país Amazónico.

4. Respetar las cosmovisiones de la población indígena y no irrumpir como dueños, en un territorio que abriga lugares vivos y totalmente rituales.

5. No hay que saquear la Amazonía en nombre de la modernidad y el desarrollo, ni andar gritando a viva voz que es el pulmón del mundo, cuando no se crean las condiciones mínimas para que nativas y nativos respiren y no mueran en el intento.

6. La mujer empoderada dinamiza la economía y promueve la sabiduría y el talento entre sus pares. Si hay una líder y es reconocida por la comunidad, muchas batallas se habrán ganado.

7.- La escuela tiene que reconocer el saber natural de niñas y niños y alentarlos a descubrir su creatividad en distintas facetas. Hay que hablar en su idioma y exteriorizar esa identidad evitando que traten de esconderla porque no los entienden.

8.- La vida en comunidad es una fuerza que hace posible grandes victorias. El ayni es el símbolo solidario de miles de gentes. Aprender de esa experiencia nos hará mejores a todos.

9.- Nuestra naturaleza está viva y tenerlo claro nos hará contar con ella y no atrevernos a profanar sus dominios, contaminándola.